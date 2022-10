Adiós por jubilación a uno de los comercios familiares más queridos de Almassora. Tras 70 años abierta, la droguería-perfumería El Mercat, en la calle Sant Pasqual, cerrará este lunes sus puertas para siempre después de que dos generaciones, padre (José Escura) e hija (Mari Ángeles Escura), se hayan entregado en cuerpo y alma a regentar el negocio.

Fue en 1952 cuando José (Pepe para los amigos y conocido con el apodo de Batanero porque su abuelo trabajaba en el Molí Batà), se animó a abrir una pequeña droguería en la esquina de esa calle, en la que vendía insecticidas y azufres. El germen fue que, durante unos cuatro años, se había dedicado a pulverizar naranjos, tomateras y arrozales en Valencia, de ahí que conociera en profundidad el sector. «Tras un examen en Burjassot en el que fui el número 1, un representante de la casa Medem me dijo 'Toma, Almassora exclusiva para ti' y de ahí nació la tienda», cuenta a este diario.

Panadero y butanero

Pero antes, desde los 12 años, José ya trabajaba como panadero porque «no había para comer con el inicio de la guerra». Tras un largo periplo por Valencia, Bielsa (Huesca) y Zaragoza en diferentes hornos, fue al empezar a ejercer como pulverizador cuando descubriría la que sería la vocación de toda su vida.

A pesar de regentar la tienda, que en sus inicios se llamaba en castellano (El Mercado) por el contexto de la dictadura, José trabajó durante más de 20 años como repartidor de butano, además de montar televisiones y antenas y llegar a vender también electrodomésticos en el local.

Relevo al frente del negocio

Tras 38 años de José al frente del negocio, su hija, Mari Ángeles, tomó las riendas del establecimiento a principios de los 90. «Me he criado en la tienda, por lo que tenía claro que relevaría a mi padre y lo hice encantada», explica. Fue ella quien trasladó el mostrador y todos los bártulos a su ubicación actual, que antes era un almacén, y reorientó la tienda, al potenciar más la vertiente de la perfumería.

«Al principio, cuando estaba mi padre, era todo a granel y la perfumería yo la he trabajado lo que no está escrito. Exploté esa faceta con marcas buenas, ya que los perfumes de verdad, como Margaret Astor, Myrurgia o Deborah, solo los vendía yo en Almassora», detalla Mari Ángeles, quien se jubila a los 66 años.

Especializarse como clave del éxito

En el actual contexto donde las grandes superficies y el comercio on line hacen tanto daño al pequeño comercio de barrio, la dueña de El Mercat defiende que su fórmula para lograr haber resistido tantos años era saber diferenciarse. «Yo siempre me he especializado en tener cosas antiguas, productos que no están, por ejemplo, en un súper. Si no, no triunfas», comenta, aunque reconoce que el auge de este tipo de establecimientos «ha destrozado por completo al pequeño comercio».

Tras toda una vida, tanto padre como hija, dedicada a mantener el negocio a flote (70 años entre los dos), coinciden en que tenía que acabar algún día. «Tiene que haber un final. Cuando abrí la tienda en 1952, había 11 droguerías entonces en Almassora... Ahora no queda ninguna», expone José a sus 98 años.

Misma opinión guarda Mari Ángeles al echar la vista atrás. «No me duele. Ha pasado una época y he disfrutado. Lo más bonito es ver cómo gente mayor que vive en la otra punta del pueblo ha venido estos días a despedirse. Toca cerrar, pero cierras con alegría. De hecho, he vendido más cosas este mes que en los tres últimos», concluye.