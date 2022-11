Ya es oficial. El hasta ahora concejal de Ciudadanos en Benicàssim, Javier Alonso, ha decidido abandonar el partido y pasar al grupo de no adscritos. Los últimos acontecimientos en el equipo de gobierno del consistorio benicense, con la ruptura del pacto de legislatura entre el PP y la formación naranja, ha precipitado más si cabe la salida de Alonso de Cs. Con todo, ya hace días que se especula sobre la posibilidad de que aterrice en Vox, probablemente para liderar la candidatura del partido ultraderechista en Benicàssim. Un extremo este no confirmado, pero tampoco desmentido, ni por unos ni por otros.

"A raíz de los últimos acontecimientos y después de meditarlo mucho durante estos días, he tomado la decisión de abandonar el grupo político de Ciudadanos del que formaba parte como independiente", señala Alonso a través de un comunicado. Y añade que, "tras un año en el que son públicas las desavenencias entre la portavoz de Ciudadanos y la alcaldesa de Benicàssim, en el que he intentado mediar en más de una ocasión, trabajar discretamente evitando generar tensiones, dirigiendo la concejalía de Cultura y viendo que al final el resultado ha sido el que he intentado evitar sin éxito y que muchos deseaban, he tomado esta decisión siempre pensando en el interés general y el beneficio del pueblo de Benicàssim".

"No es una decisión fácil"

El exedil de Cs hace hincapié en que "no es una decisión fácil, soy consciente de que recibiré críticas, pero comencé en política para trabajar por mi municipio, aunque el camino ha tenido más espinas de las esperadas, quiero seguir aportando mi granito de arena en el crecimiento y transformación del municipio al que tanto quiero". "Después de escuchar a muchos ciudadanos que se han puesto en contacto conmigo estos días para mostrarme su apoyo, creo que es la decisión más acertada", afirma.

Y sigue el a partir de ahora concejal del grupo de no adscritos: "Podría entrar a relatar los conflictos con las cuestiones económicas, presupuestarias, y sobre todo, del área de Cultura a raíz de la falta de apoyo de Ciudadanos este mismo verano, pero creo que lo que tengo que hacer es mirar al futuro y seguir con ilusión y ganas desde el lugar que ahora voy a ocupar".

En este sentido, Alonso asevera que no se plantea renunciar al acta de concejal, "porque me debo a los votantes que me mostraron su confianza y apoyo como independiente. Confieso que me lo he planteado, pero han sido tantas las personas que me han llamado, escrito y contactado apoyándome y tantas las muestras de cariño que he decidido continuar". Y finaliza: "Mi intención es seguir trabajando desde la oposición y apoyando las iniciativas que crea que son beneficiosas para Benicàssim, tal y como he hecho hasta ahora, y seguir aportando propuestas de cara al desarrollo y la transformación que este municipio necesita y se merece".