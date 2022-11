La oposición de Benicàssim ha anunciado este viernes un frente común contra el equipo de gobierno del PP, que se ha quedado en minoría tras la salida de Ciudadanos. No obstante, acordaron no realizar ninguna moción de censura «de momento» para desbancar al ejecutivo que lidera la alcaldesa, Susana Marqués, teniendo en cuenta que tan solo quedan siete meses para las próximas elecciones municipales de mayo del 2023.

No obstante, la operación política podría considerarse como una moción de censura encubierta para controlar y fiscalizar el día a día del Ayuntamiento, ya que el actual escenario político, tras la ruptura del pacto entre el PP y Cs, deja una situación complicada para los populares, que cuentan con seis ediles frente a los 11 que suma ahora la oposición, lo que dificultará al equipo de gobierno la aprobación de puntos en los plenos, a no ser que obtengan el respaldo de otras formaciones; y lo que posibilita a los demás grupos sacar mociones adelante.

Al encuentro asistieron los representantes de todos los partidos de la oposición, PSPV, Ciudadanos, Compromís, Ara y no adscritos, incluyendo al ex de Vox, José Carlos García, y a excepción del edil Javier Alonso, que anunció dejar Cs el lunes y pasar a no adscritos. Dejaron una imagen potente al sumar a partidos de todo el arco ideológico.

Tras la reunión, comunicaron de forma unánime que han decidido «acordar un sistema de diálogo entre todos los grupos que ponga en valor el talante democrático de todos los partidos presentes». «A diferencia del tipo de políticas llevadas a cabo por Susana Marqués, desde la oposición manifestamos nuestra vocación para el diálogo, por encima de ideologías», manifestaron. Asimismo, anunciaron «crear un gabinete de control y gestión ciudadana que retroalimente el debate cordial de los representantes de la ciudadanía en nuestro Ayuntamiento».

También apostaron por «establecer una lista de prioridades para acometer acciones políticas que solucionen los problemas más urgentes que tiene el municipio, con el fin de vencer la dejadez predominante con el actual equipo de gobierno». Y «seguir manteniendo estos acuerdos hasta que la soberanía popular ejerza una verdadera moción de censura, el día 28 de mayo de 2023», dijeron.