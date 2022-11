La Audiencia Nacional acepta a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento de Nules contra el nuevo reglamento de la Ley de Costas. Así lo confirmó la sección primera del tribunal el pasado viernes en un decreto al que este periódico tuvo acceso este lunes.

La Audiencia emplaza al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a remitirle los «expedientes administrativos a que se refiere al acto impugnado» en un plazo máximo de 20 días, para que los magistrados puedan estudiarlos y determinar si el recurso presentado por el consistorio tiene o no fundamento legal.

Aunque el detalle de las alegaciones presentadas por Nules todavía no ha trascendido, en su conjunto, el Ayuntamiento se opone a un texto que no solo no protege su litoral, sino que además lo condena a una situación más comprometida que la actual, al no reconocer el carácter patrimonial de la primera línea de viviendas, considerada como el casco histórico del municipio costero.

Ante la falta de diálogo que ha demostrado el Ministerio, como ha defendido desde el primer momento el alcalde, David García, en la defensa de sus intereses, a la localidad solo le queda «la vía jurídica», a la que no han dudado en acudir para evidenciar que el mencionado reglamento es muy lesivo para la población.