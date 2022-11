El PSPV-PSOE de Benicàssim anuncia que tiende la mano a la alcaldesa del PP, Susana Marqués, para aprobar las cuentas del 2023. Asimismo, los socialistas reiteran que no impulsarán una moción de censura contra la munícipe. Consideran que "no es momento de profundizar en la inestabilidad política a tan solo seis meses de las elecciones municipales". El portavoz del PSPV local, Miguel Alcalde, se abre al diálogo con el gobierno popular "para cerrar un acuerdo para la aprobación de los presupuestos de 2023 que luchen contra la inflación y que apuesten por la generación de empleo". "Lamentamos que Benicàssim haya estado sumida en un estado permanente de parálisis política durante toda la legislatura", añade.

"Plantearemos el diálogo como vía de solución a la situación política de bloqueo que vive nuestra población, aportando propuestas y controlando la gestión municipal", explica el dirigente. El portavoz socialista destaca que "el PSPV se presenta como la única alternativa seria ante un gobierno desnortado que ni ha hecho ni ha dejado hacer por el futuro de Benicàssim". Alcalde cuenta con el apoyo de la ejecutiva provincial liderada por Samuel Falomir.

Reunión del PP

Por su parte, la primera edila y también presidenta del Partido Popular de Benicàssim, Susana Marqués, se ha reunido con afiliados del municipio en la sede local. La líder popular ha contado a los afiliados los hechos acontecidos en el gobierno de la ciudad en los últimos días. El pasado viernes 28 de octubre, tras lo ocurrido en el pleno del Ayuntamiento, Marqués anunciaba a primera hora de la tarde, junto a los concejales del grupo popular, la ruptura con sus socios de Gobierno ante “la irresponsabilidad y deslealtad reiterada de Ciudadanos con los vecinos de Benicàssim”.

Marqués, acompañada por todos los concejales, ha explicado ante la asamblea de afiliados que, “el Partido Popular gobernará en solitario hasta final de la legislatura ante la escisión de Ciudadanos, con el objetivo de seguir trabajando, como hemos hecho siempre. Tenemos un partido fuerte, cohesionado, con experiencia y ganas de seguir liderando los proyectos importantes que hacen crecer Benicàssim. No nos va a frenar, si lo único que les une es ir en contra de la voluntad de la ciudadanía, seguir bloqueando la acción de gobierno y frenar el desarrollo de la ciudad”.

Sobre las acusaciones vertidas estos días en medios de comunicación, la alcaldesa ha denunciado que “son afirmaciones muy graves no solo hacia mi persona, sino hacia la gestión. En política no todo vale, y los vecinos de Benicàssim no se lo merecen. Entiendo que estamos a siete meses de elecciones, y pueden estar nerviosos, pero insisto en que en política no todo vale”.

Por último, Marqués ha querido agradecer a todos los afilados asistentes, así como a todos aquellos vecinos y vecinas que a lo largo de esta semana, han manifestado su respaldo al equipo popular en el Ayuntamiento de Benicàssim.