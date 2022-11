L'Alcora aprobará la modificación del PGOU antes de Navidad para tramitar la residencia

El Ayuntamiento de l’Alcora aprobará en sesión plenaria antes de Navidad la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), paso necesario para iniciar la tramitación encaminada a ubicar en los terrenos industriales de la zona de Mercadona y la carretera de circunvalación de l’Alcora una residencia de la tercera edad.

El equipo de gobierno se había propuesto que antes de acabar la legislatura dispondría de un terreno para la residencia. Lleva tres años trabajando en ello pero la negociación de la compra de la antigua fábrica Sanchis, que era un idóneo emplazamiento para la futura residencia salió mal.

El proceso resultó más complicado de lo esperado y no llegó a buen puerto, ya que cuando se tuvo conocimiento de la elevada carga que arrastra el inmueble, decidieron no seguir adelante. Por responsabilidad, el consistorio no se quedó con el remate (adjudicación de los bienes al mejor postor) de la subasta de la antigua fábrica Sanchis que ganó la Sareb, el llamado banco malo, ya que el inmueble tiene bastantes deudas --muchos acreedores a los que debe dinero--, y podría generar, a la larga, un perjuicio económico al Ayuntamiento de 3 millones de euros.

3.000 metros cuadrados adquiridos a Pamesa

A partir de ahí, hace unos meses, el Grupo Pamesa, tras comprar el Grupo Azuliber de l’Alcora, trasladó al consistorio su voluntad de urbanizar toda la zona de la antigua fábrica de Plaza para albergar diferentes servicios: supermercados, restauración, hotel… con viales y espacios de esparcimiento, por lo que el ejecutivo local vio la posibilidad de adquirir un terreno de 3.000 m² en la zona para la construcción de la residencia y llegaron a un acuerdo con el grupo azulejero para su compra.

Actualmente está en proceso la modificación puntual del PGOU con el fin de ampliar los usos compatibles del suelo para poder albergar estos servicios. Así, los primeros pasos para hacer realidad la tan demandada residencia para la tercera edad ya están dados.

La finalidad es ceder los 3.000 metros adquiridos a Pamesa por el ayuntamiento a la Generalitat Valenciana para que lleve a cabo la infraestructura. L’Alcora cuenta desde hace muchos años con una residencia de ancianos privada y, a pesar de que el Consell tiene algunas plazas concertadas, al ser pequeña, siempre existe más demanda que oferta.

Un hotel

La modificación del PGOU permitirá, asimismo, brindar un suelo más atractivo y cercano al núcleo poblacional de la capital de l’Alcalatén. El Ayuntamiento encargó un estudio de viabilidad para la construcción y puesta en marcha de un hotel. «Creemos que resultará muy positivo, ya que sería el primero de la capital de l’Alcalatén», explica el alcalde, Samuel Falomir.

Asimismo, en el nuevo plan se ha proyectado un vial que evitará el paso de camiones por la carretera de circunvalación. Quieren desviar el continuo tráfico de vehículos pesados, en especial camiones bañera que suministran tierra a empresas tan relevantes como Azuliber, por el camí la Lloma.