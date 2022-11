La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament d'Almassora ha aprovat la futura modificació de l'ordenança municipal dels horts urbans per a adjudicar-los a principis de l'any que ve. El text amb la modificació proposada pel departament de Sostenibilitat romandrà en exposició pública durant 20 dies hàbils perquè el veïnat puga realitzar les seues aportacions. L'Ajuntament ha destinat ja 3.600 euros enguany per a posar a punt les parcel·les ecològiques de Vila-roja i invertirà 5.000 euros més a l'inici de 2023.

D'aquesta manera, el consistori complirà una de les peticions ciutadanes més sol·licitades últimament, com és la posada en marxa d'aquests horts urbans situats en la zona de Vila-roja. Per a això, l'Ajuntament ha destinat des de final d'estiu 3.600 euros per al desbrossament de la zona, raure el terreny i tornar a dissenyar les parcel·les. De cara a l'any que ve, l'àrea de Sostenibilitat ja té pressupostats 5.000 euros per a instal·lar el reg, arreglar la porta i el reixat exterior, a més de realitzar un manteniment del panell informatiu i la taula de fusta.

D'altra banda, el portal de transparència d'Almassora ja recull el projecte de modificació de l'ordenança reguladora dels horts urbans, per la qual cosa el primer tràmit del procés ja està efectuat. Aquests canvis legislatius inclouen variacions com que els candidats únicament hauran de portar un any empadronats en la localitat en comptes de quatre com regia l'anterior legislació.

A més, Sostenibilitat ha inclòs la novetat que les persones jurídiques sense ànim de lucre també puguen optar a l'explotació i ús d'aquests terrenys agrícoles. Persones físiques que pertanguin a una unitat familiar amb algun membre ja adjudicatari d'alguna parcel·la no podran sol·licitar cap més, així com tampoc aquells que haguen sigut privats per l'Ajuntament en els últims quatre anys.

Una altra de les novetats amb referència a l'ordenança creada en 2015 és que els futurs adjudicataris comptaran amb quatre anys d'ús de les parcel·les en compte dels dos que estaven recollits en el primer text. Així mateix, si els nous propietaris tenen el terreny descurat o en clar estat d'abandó durant un mes sense causa justificada el consistori es guarda el dret de revocar l'autorització.

Finalment, María José Tormo, regidora d'Agricultura, ha declarat que “és una de les majors peticions que tenim per part del veïnat d'Almassora i ja estem treballant per a donar una resposta el més ràpid possible”. “La modificació de l'ordenança passarà per l'últim ple de l'any per a aprovar-la i iniciar l'any amb el procés d'adjudicació de les parcel·les”, ha afirmat l'edil de l'àrea.