La Plataforma de Contractació de l’Estat ha publicat per segona vegada la licitació del lot 2 corresponent a les obres de reforma i distribució de l’oficina d’atenció a la ciutadania de Benicarló, que s’ubicarà a l’edifici administratiu de la plaça del Doctor Pera.

Cal recordar que en el primer intent, al mes de juny, el concurs públic d'aquest segon lot va quedar desert.

La nova licitació s’ha adaptat als nous preus del mercat per intentar atraure un major nombre d’empreses i inclou els tancaments, instal·lacions, revestiments i equipament de les oficines, amb un import de licitació de 95.609,15 euros.

El primer lot se'l va emportar Eiffage

El primer lot, el més quantiós, corresponent a l’execució dels treballs d’obra, es va adjudicar a l’empresa Eiffage Energía SLU per un import de 207.983,96 euros.

El nou espai d’atenció ciutadana, que rebrà el nom de SAP (Servei d’Atenció a les Persones), ocuparà la planta baixa i primera planta de l’edifici i centralitzarà tota l’atenció en un únic espai, adequat per a les necessitats tant de l’administració com dels ciutadans i ciutadanes.

El SAP, que s’emmarca en l’Estratègia DUSI cofinançada per fons europeus FEDER, serà un espai completament accessible que comptarà amb hall d’entrada, zona d’espera, zona d’atenció presencial, sala d’atenció confidencial, espai per a ordinadors per a la ciutadania, zona per a emplenar documentació i espai per a caixer automàtic. També s’habilitarà a la primera planta una sala de reunions, i zona d’arxiu i d’oficines.

El termini de presentació d’ofertes d’aquesta segona licitació finalitzarà l’1 de desembre.