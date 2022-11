Aquest dilluns ha començat a la Casa Ciurana de Morella el curs per a persones cuidadores de persones dependents. D’aquest es beneficien 15 famílies que reben la prestació de dependència, les quals comptaran amb 25 hores de formació fins al divendres. El curs l’imparteixen des dels serveis socials de la Mancomunitat Els Ports.

A primera hora del dilluns, l’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, i la regidora de Benestar Social, Promoció de la Salut i Gent Gran, Malú Blasco, han donat la benvinguda a aquest curs. Malú ha destacat que “es tracta d’un curs molt important per a aquelles famílies que tenen persones dependents al seu càrrec, ja que no són professionals d’aquest àmbit i han de tindre coneixements per a realitzar les tasques necessàries que requereix la situació”. L’edil ha explicat que “en els últims anys ha millorat molt la valoració de les persones dependents, la qual es realitza directament dels serveis socials de la mancomunitat i es fa de manera àgil i ràpida”. Finalment, ha comentat que “en aquesta ocasió es beneficien 15 famílies, les quals rebran la formació fins al divendres”.

A més, des de l’àrea de serveis socials es continua amb el reforç dels diferents serveis i material necessari com el préstec de llits adaptats per a persones dependents. Així, des de l’ajuntament s’amplia el material per a cobrir estes necessitats de manera permanent.

Taller d’ocupació d’atenció sociosanitària de persones a domicili

Cal recordar que, fa unes setmanes que es va iniciar un nou taller d’ocupació a Morella. En aquest cas, es tracta del d’atenció sociosanitària de persones a domicili amb una durada d’un any. El taller compta amb 10 persones, així com tres més de personal tècnic, formatiu i de direcció. L’ajuntament de Morella va detectar la necessitat d’aquesta formació a la ciutat i, des de l’àrea de serveis socials, s’aposta per la formació per a oferir uns serveis de qualitat pel benestar de la gent gran i les persones dependents en els seus domicilis.