L'Ajuntament d'Almassora lidera les subvencions Next Generation a la província amb els 552.742,55 euros concedits per Pla de recuperació, transformació i resiliència per a la implantació del nou model de gestió de residus, segons la resolució de la Conselleria de Transició Ecològica. Es tracta de la primera línia d'ajudes sol·licitades pel consistori amb càrrec a aquest pla europeu i suposarà la transformació del sistema de recollida a curt i mitjà termini.

L'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, ha felicitat els serveis tècnics per la col·laboració en la consecució de la major quantia de fons a la província, que permetrà al municipi millorar el sistema i obrir un cànon a l'empresa concessionari del servei en la licitació prevista per a 2024. “És la primera actuació que presentem als fons Next Generation i no podem estar més satisfets del resultat obtingut, fruit de mesos de treball entre els diferents departaments i la part política”, segons Galí.

D'aquesta manera, el departament de Medi Ambient va redactar una memòria amb treballs valorats en 1.846.956,13 euros. La concessió d'aquesta subvenció permetrà executar la part proporcional del projecte i la quantia restant quedarà a càrrec de l'empresa que guanye el concurs públic d'adjudicació del servei.

Aquesta línia d'ajudes estarà dirigida a la correcta separació de la fracció orgànica i a la implantació dels nous sistemes de recollida diferenciada en la totalitat de la població. El projecte inclou 26 línies d'actuació, entre les quals figuren els contenidors, vehicles especialitzats, poals, bosses compostables i nous sistemes d'identificació de l'usuari que funcionen en algunes ciutats europees.

Incorporacions

El projecte previst per l'Ajuntament d'Almassora inclou sistemes d'identificació d'usuari i pesatge en contenidors de bioresidus i sistemes d'identificació d'usuari porta a porta de l'orgànica. La iniciativa incorpora 16.000 unitats de cubs marrons de 10 litres i igual nombre de rotllos de bosses compostables, a més de 40 cubs comunitaris de 120 litres per a grans productors de bioresidus, com l'hostaleria, edificis públics o residències de majors.

Entre les característiques de la renovació del servei de fem figura també una biotrituradora per a la gestió dels residus de poda i polseres intel·ligents per als operaris del servei, així com cubs de recollida porta a porta per als carrers de Darremur, la Vila, Corell i Fátima.