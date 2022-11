Repartos chapuza en el interior de Castellón: lanzan ropa o un robot aspirador al balcón

Malestar en el interior de Castellón por el deficiente servicio de reparto de mercancía por parte de las empresas que se encargan del reparto. Las compras por internet, cada vez más habituales, no llevan aparejadas el mismo servicio en las grandes ciudades que en las zonas rurales. No en vano, según denuncian los vecinos, los productos tardan más en llegar y cuando lo hacen, en demasiadas ocasiones, es de forma irregular.

Así se pronuncian varios vecinos de Els Ports, que han denunciado por redes sociales algunas de las chapuzas que han sufrido con las entregas de sus productos. Omar, que vive en Forcall, explica que la semana pasada el último paquete que pidió, que contenía ropa, fue lanzado al balcón en plena tormenta por el repartidor. "No me avisaron, lo tiraron al balcón y encima llovía. Lo encontré todo mojado y estaba inservible", lamenta.

'Roomba' dañada al lanzarla al balcón

"Si no te encuentran en casa cuando pasa, lo dejan de malas maneras, incluso en el balcón"

En Morella también se ha producido más de un caso. Carlos cuenta que lo ha sufrido en sus carnes en varias ocasiones. "Si no te encuentran en casa, cuando pasan lo dejan de malas maneras, incluso en el balcón", recrimina.

Un episodio muy gráfico que habla por sí solo es el que padeció, también en Morella, Mari Carmen, que vio cómo tuvo que cambiar el robot aspirador que había pedido porque se lo tiraron por el balcón y acabó deteriorado. "Me tiraron el paquete de la Roomba al balcón del primer piso, cuando la abrí estaba dañada y la tuve que devolver", reprocha.

Otra vecina que mostró su malestar en redes sociales es Marta, que personalizó otro problema común a la hora de recibir un producto en la era del comercio on line. "Tengo un paquete entregado que no me ha llegado. Mañana me tocará discutir con la empresa de paquetería", apunta.

Otro residente en Morella tuvo que asumir cómo el regalo que había pedido para un cumpleaños llegó "cuatro días después de lo previsto", por lo que ya no le sirvió como regalo para el día que quería.

Tiendas como puntos de recogida

Relacionado con lo anterior, cada vez más establecimientos explican que, sin quererlo, se convierten en puntos de recogida de paquetería. “No me importa porque somos vecinos y nos ayudamos, pero cada vez es más habitual que aprovechen que tenemos una puerta abierta al público para dejarnos paquetes. Me consta que lo hacen con otras tiendas”, comenta Vanessa, que trabaja en un local de Els Ports.

No toda la responsabilidad es de los repartidores, las elevadas exigencias de tiempo y objetivos que marcan las empresas provocan que el servicio no sea de la mejor calidad

No obstante, aunque los repartidores son el último eslabón de la cadena, los clientes son conscientes de que no son ni mucho menos los únicos responsables, ya que coinciden en que las empresas ponen presión a los repartidores para cumplir objetivos de reparto diario, lo que provoca que el servicio sea deficiente y no de la calidad que debería.

Así las cosas, los vecinos del interior denuncian decenas de irregularidades del mismo tipo, que se suman a las demoras por estar en un entorno rural. Según ha podido comprobar este periódico, productos que en Castelló capital llegan en menos de 24 horas, tardan al menos dos días en llegar a pueblos del interior.