El recorrido que conecta las siete sillas gigantes de Castellón ya se ha ganado por derecho propio un hueco entre las rutas más visitadas de la provincia. “Idea muy bonita para que la gente dar una vuelta por los pueblos de la provincia”, se puede leer entre los múltiples comentarios que valoran esta iniciativa en redes sociales. El éxito que ha tenido la iniciativa ha provocado incluso que se formen hasta colas los días festivos y fines de semana para inmortalizarse sobre una de estas mediáticas sillas de casi tres metros de altura.

En Mediterráneo hemos publicado varias informaciones sobre este atractivo impulsado en la Plana de l’Arc que comprende localidades como Cabanes, Benlloc, Les Coves de Vinromà, La Torre d’en Domènec, Vall d’Alba, Vilafamés y Vilanova d’Alcolea, pero hasta ahora no habíamos visto las sillas desde el aire. Javi, un vecino de Onda que se dedica a volar drones, ha tenido a bien compartir con los lectores las imágenes inmortalizadas con su ‘cámara voladora’.

Javi, que cuenta con el perfil en Instagram @viajandoencaravanaydron en el que comparte sus proyectos, valora de la siguiente forma el museo al aire libre de Castellón: “Es una maravilla. Creo que ni los que la hicieron imaginaban la repercusión que iba a tener. La hicimos en coche y estuvimos unas cuatro horas porque paramos a almorzar en alguno de los merenderos que hay. Además puedes encontrar fácilmente las siete sillas menos la verde que está en el aeropuerto, que tiene un camino equivocado en Google Maps”, asegura.

Destacar que desde la Plana de l'Arc piden a los visitantes que realicen este trayecto “a pie o en bicicleta. Invitamos a visitarlas de manera tranquila, respetando el entorno en el cual están y optando en la medida de lo posible, por evitar el coche". Javi admite también que “la bicicleta es perfecta para completar el recorrido”.

En cuanto al uso del dron, Javi indica que “solo lo pude usar en Vilafamés porque en las seis sillas restantes no está permitido volarlo por la proximidad con el aeropuerto”. Es por ello que en estas ubicaciones apostó por utilizar “una caña de tres metros a la que conecté la Go Pro”.

Indica también el ondense que para encontrar la silla ubicada en el Aeropuerto de Castellón, la más difícil de encontrar siguiendo las indicaciones del navegador, los visitantes la pueden localizar de la siguiente forma: “Lo que hice fue ir dirección aeropuerto, salir desde ahí la salida a Castellón y desde ahí me dirigí a la parte de la autovía que sube hacia el norte de la provincia”.

No oculta por último Javi que la ruta en cuestión “está de moda” entre influencers y no influencers, pero las colas no evitan el disfrute: “Todos los que tienen páginas de viajar que seguimos han venido; hasta de varios puntos de España. Hay cachondeo entre las familias que nos encontramos en varias sillas durante el mismo día”.

Sobre el porqué de estas sillas gigantes, recordar lo publicado en este periódico que emulan la práctica habitual de estos pueblos de sacar las sillas a la puerta de casa para charlar preferiblemente en horas vespertinas sobre lo sucedido a lo largo del día.