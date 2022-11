Aquest dijous el saló de plens de l’Ajuntament de Morella acollirà la sessió ordinària del mes de novembre. Entre els punts que es tractaran, destaca la sol·licitud de declaració de Bé d’Interés Cultural (BIC) del jaciment de petjades de dinosaure descobert recentment al Mas de Romeu. La declaració té l’objectiu traure profit i protegir aquesta troballa, on l'equip del Grup de Biologia Evolutiva de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) ha realitzat una nova campanya durant les últimes setmanes.

A més, el dissabte 19 de novembre hi ha programada una visita guiada fins al jaciment per donar a conéixer els detalls del jaciment. Serà una marxa a peu, amb eixida des de Sant Miquel, a les 9.30 hores, per a recórrer els pocs quilòmetres que separen la ciutat de les petjades de dinosaure. Per a participar en aquesta activitat, és necessari apuntar-se a l’Oficina de Turisme de Morella. El termini d’inscripcions acaba aquest divendres.

La regidora de Cultura i Patrimoni, Rocío Querol, assenyala que “es tracta d’una troballa molt important i cal que tinga la protecció i valoració adequada”. L’edila explica que “el dissabte hem organitzat una visita guiada fins al jaciment on les veïnes i veïns coneixeran les petjades amb les explicacions del paleontòleg local, Jose Miguel Gasulla” i aprofita per “animar a totes i tots a apuntar-se a l’Oficina de Turisme i participar en aquesta activitat tan interessant”.

L'aparició de restes de dinosaures és relativament freqüent en les explotacions d'argila properes a la localitat de Morella. Aquestes restes pertanyen a la fauna que va habitar aquesta zona fa uns 125 milions d'anys i la seua presència es detecta a través dels controls paleontològics que es desenvolupen en aquestes explotacions.

Ple ordinari de novembre

A més de la sol·licitud de la declaració de BIC del jaciment de petjades de dinosaure, el ple d’aquest dijous compta amb altres punts de les diferents àrees. Així, en primer lloc, l’àrea d’Hisenda proposarà la modificació de diferents crèdits. La de planificació i millora de la ciutat compta amb diferents punts sobre les fases de rehabilitació de l’edifici Colomer Zurita, amb la modificació del projecte de la fase 2 de l’Escola de Música, el projecte de rehabilitació de la fase 3 per albergar la Biblioteca Municipal i la licitació d’aquesta actuació. L’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme porta una modificació de l’ordenança que regula el preu públic d’estacionament a l’Albereda. En el cas de Cultura, Educació i Esport; hi ha sol·licituds per a reajustar les anualitats del programa Edificant. L’àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació presentarà l’informe de millora de muntanyes públiques. Finalment, l’àrea de Benestar i Drets Socials abordarà al ple una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra la Dona.