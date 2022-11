Los motivos de la conjura de la oposición en Benicàssim: exigen bajar al 50% el sueldo de los ediles del PP

El pacto que anunció la oposición de Benicàssim el pasado 4 de noviembre para constituir un gabinete de control y gestión ciudadana frente al PP, que gobierna en minoría, tras su ruptura con Ciudadanos, inicia sus primeras acciones. Según anunciaron este miércoles presentarán tres mociones en el próximo pleno, una de ellas con el objetivo de buscar un ahorro de 250.000 euros en sueldos, otra recuperar todas las competencias de los plenos y otra de reprobación a la alcaldesa, Susana Marqués.

El acuerdo está compuesto por los partidos de la oposición con representación municipal: PSPV (cuatro ediles), Compromís (2), Cs (2), Ara (1) y el concejal del grupo de no adscritos José Carlos García (ex de Vox). Son 10 votos frente a seis del PP. Es un escenario que deja a los populares en una situación muy difícil para gobernar en estos seis meses restantes hasta las elecciones de mayo del 2023. Aparte está otro edil, Javier Alonso, que dejó Cs para pasar al grupo de no adscritos. No forma parte del pacto de la oposición, estaría en la órbita del gobierno local y se postula como candidato de Vox.

"Queremos intervenir en la gestión"

«De 17 concejales que hay en el Ayuntamiento, la realidad es que seis ediles del PP no pueden decidir el futuro de Benicàssim, no podemos dejar todas las decisiones importantes en sus manos porque no representan a la mayoría de la población», según explicó el líder de la oposición, el portavoz socialista, Miguel Alcalde.

Por este motivo, señala que «queremos intervenir en la gestión, está claro que hay diferencias políticas, no queremos una comunión, sino una intervención en la administración y en la gestión, no en los objetivos políticos, que somos muy diversos». Para ello, la primera moción será para recuperar todas las competencias de los plenos, «ya que algunas que son transferibles fueron delegadas por la alcaldesa a la junta local de gobierno y alcaldía», según indicaron Alcalde y el portavoz de Compromís, Joan Bonet.

«Vamos a recuperarlo para corresponsabilizarnos en esas decisiones. Y queremos que todo se apruebe por pleno», dijo Alcalde.

Sueldos

«En consecuencia de quitarles estas competencias, consideramos que no es necesaria una dedicación de tantas horas y reducimos los sueldos al 50%», argumentó el portavoz socialista. Esta será otra de las mociones, que de prosperar, «supondría un ahorro de 250.000 euros para las arcas públicas», añadió.

No obstante, los concejales de Cs, que ahora también firman esta propuesta, votaron a favor junto al PP en el 2019 de estas nóminas, que ahora se pretenden rebajar. La moción pretende una disminución del 50% de los honorarios. De prosperar el punto en el pleno del 25 de noviembre, el sueldo de la alcaldesa, la única con dedicación exclusiva ahora, pasaría de alrededor de 3.000 euros brutos a 1.500 en 14 pagas (más información en las páginas 12 y 13). Hasta la salida de Cs del equipo de gobierno, su portavoz, Cristina Fernández, también tenía el mismo sueldo como vicealcaldesa y primera teniente de alcalde, con dedicación exclusiva.

En el caso de los cinco concejales del PP todos tienen una dedicación parcial con un sueldo bruto de 2.300 euros, que se reduciría en un 30%, quedándose en unos 1.500. También plantean disminuir en un 50% los honorarios de la asesora jurídica de la alcaldesa y la jefa de prensa del consistorio, como detalló Bonet.

Y una tercera moción será de reprobación a Susana Marqués, según apuntaron desde Ciudadanos, «ante la deriva autoritaria e impositiva de la actual alcaldesa, quien niega cualquier diálogo o consenso con los demás grupos de la oposición». Asimismo, subrayan «el evidente colapso técnico que está sufriendo nuestro Ayuntamiento por las decisiones y el proceder de la munícipe, fomentando un ambiente tenso».