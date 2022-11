"Es vergonzoso que Orange y Vodafone hayan dejado sin cobertura de telefonía móvil y datos a Montanejos y el Alto Mijares durante una semana”. Con estas palabras se ha expresado el alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, también como presidente del Foro de Municipios de Interior de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Montanejos, Montán, Arañuel, Cirat y Torrechiva están sin servicio desde el pasado sábado a causa de la DANA.

“Es impensable que Vodafone y Orange hubiesen dejado sin cobertura a València o Barcelona durante una semana. Los habitantes, empresarios y autónomos de nuestros pueblos tienen los mismos derechos y están sufriendo graves pérdidas por culpa de la falta de diligencia de ambas compañías telefónicas”, ha lamentado el alcalde.

Sandalinas ha apuntado que “nos sentimos impotentes y desatendidos cuando vemos que son capaces de llevar unidades móviles con antenas a grandes festivales y otros eventos y no han sido capaces de dar una solución de emergencia para nuestra comarca”. La otra compañía que presta servicio, Movistar, no ha fallado durante estos días.

Perjuicio para vecinos y negocios

El perjuicio para el territorio es notable, ya que “los autónomos, bares, hoteles y restaurantes no pueden realizar ningún tipo de operación bancaria o atender reservas, más cuando este fin de semana en Montanejos tenemos un evento que movilizará a centenares de personas (el Montanejos Motard, una concentración de scooters con la presencia de grandes glorias del motociclismo)".

Además critica que no funciona cualquier servicio vinculado a la telefonía móvil. "Hay personas mayores que están solas que tienen en el móvil la única forma de comunicación con sus familiares o emergencias…” ha lamentado Sandalinas, quien ha incidido en que “no es de recibo que estas compañías no estén preparadas para solventar estas situaciones provocadas por fenómenos meteorológicos”. La falta de cobertura también perjudica a los servicios municipales y a los ayuntamientos.

Como máximo responsable del Foro de Municipios de Interior de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ha remarcado que “cuando hablamos de despoblación, de igualdad de derechos y servicios para el mundo rural hablamos de estas situaciones que son totalmente impensables en cualquier ciudad. Hasta que no se solventen estas circunstancias con la misma diligencia que en cualquier capital, no estaremos ante la igualdad de oportunidades que no nos cansaremos de reivindicar desde los pueblos”.