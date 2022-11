L’Ajuntament de Betxí trau a licitació la segona fase de la remodelació integral de l’avinguda Primer de Maig, que consistirà en la reforma de la part sud de la via més concorreguda del municipi. El principal projecte d’urbanisme d’enguany inicia aíxí la seua recta final. Els treballs suposen una inversió de més de 250.000 euros, sufragats al 80% per la Diputació, dins del pla Avança.

És un projecte continuista de la primera fase que es va finalitzar al setembre. A més, aquesta intervenció enllaçarà amb les obres de renovació del carrer Vilavella, de manera que connectarà amb la fàbrica Exagres i millorarà l’accés al polígon.

En la primera fase es van augmentar les places d’aparcament, així com eixamplar les voreres, instal·lar zones de vegetació i crear la plaça de la Palmera.

L’alcalde, Alfred Remolar, destaca: «Continuem avançant amb inversions que milloren la qualitat de vida de la localitat i gràcies a l’ajuda de la Diputació completarem un dels projectes més importants d’aquesta legislatura». La remodelació de la principal via del poble és una aposta per la sostenibilitat. En aquest sentit, Remolar assenyala que «aquest projecte suposa una nova visió de mobilitat urbana, amb espais més amplis per a les persones i un carril bici que creua el municipi».