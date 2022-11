Un any més l’Ajuntament de Nules, mitjançant la regidoria d’Infància, ha donat la benvinguda a tots els xiquets i xiquetes de Nules nascuts el passat any 2021 amb el tradicional acte de “Benvinguda al Nuleret i Nulereta”.

En total han sigut 114 xiquets i xiquetes els convocats per a participar d’aquest acte, en el que s’ha fet entrega a cadascuna de les famílies presents d’un detall commemoratiu. A més, els més menuts han pogut també gaudir de jocs instal·lats per a aquesta ocasió a la plaça Major on s’ha desenvolupat l’acte.

“Amb aquest acte volem donar la benvinguda als nous nulerets i nuleretes, es tracta d’un acte molt emotiu ja que en el mateix es reuneixen totes les famílies de la població amb xiquets i xiquetes nascuts el passat any, així a més dels pares també acompanyen els més menuts els germans i els avis”, comenta la regidora d’Infància, Rosa Ventura.