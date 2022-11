El nou jaciment de petjades de dinosaure del Mas de Romeu ha rebut este diumenge la seua primera visita amb una elevada participació. La troballa ha obert la curiositat de les veïnes i veïns que han acudit a aquesta excursió per a recórrer els pocs quilòmetres que separen la ciutat del jaciment. Una vegada allí, el paleontòleg local, Jose Miguel Gasulla, ha explicat i mostrat les petjades de dinosaure que va habitar aquest territori fa 125 milions d’anys.

La regidora de Cultura i Patrimoni, Rocío Querol, ha destacat que “quan es va anunciar la troballa de les petjades de dinosaure, molta gent va preguntar per visitar-les” de manera que “vam organitzar aquesta excursió i ens alegra que haja tingut tanta participació”. L’edil ha detallat que “les restes de dinosaures són una part molt important del nostre patrimoni, ja que són molt abundants a causa de les característiques del territori, per tant, cal donar-les a conéixer i posar-les en valor”. Finalment, ha recordat que “el dijous al ple vam aprovar sol·licitar que les petjades es declaren com a BIC i compten amb la valoració i protecció necessàries”.

Demanar la declaració de BIC

L’ajuntament de Morella va aprovar en la sessió plenària del passat dijous la seua intenció de sol·licitar la declaració de Bé d’Interés Cultural al jaciment de petjades de dinosaure del Mas de Romeu. La declaració té l’objectiu de protegir i posar en valor aquesta troballa on n equip del Grup de Biologia Evolutiva de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) ha realitzat una nova campanya durant les últimes setmanes.