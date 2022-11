La Generalitat estudia la viabilitat de construir una residència per a persones majors a Vistabella, que donaria servei a tota la Mancomunitat de Penyagolosa. És un dels temes que va abordar l'alcalde, Jordi Alcon, durant la reunió que va tindre a València amb la vicepresidenta y consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas.

Una trobada en la qual també van estar presents el secretari autonòmic de Planificació i Organització del Sistema, Francesc Xavier Uceda; el director general d'Infraestructures de Serveis Socials, Enric Juan; i el director territorial d'Igualtat de Castelló, Luís Gómez, on van analitzar i debatre sobre els serveis socials presents a Vistabella i els projectes futurs que s’estan plantejant.

Així, a la reunió es va detallar l’evolució del projecte de construcció de la residència per a la Mancomunitat de Penyagolosa, la qual està prevista que estiga ubicada a Vistabella. Ara per ara s’estan avaluant i estudiant uns terrenys al municipi per comprovar la viabilitat de les possibles obres. Si aquest estudi és favorable, el procés continuarà amb la redacció del projecte i la planificació per construir-ho durant els pròxims anys.

Punt d'atenció a majors

També es va tractar el punt d’atenció a majors a Vistabella, que depén del centre de dia d’Atzeneta, que està previst construir a un terreny de Vistabella a finals del primer trimestre del 2023.

"Vistabella i la Mancomunitat de Penyagolosa necessiten infraestructures i serveis socials en funcionament per l’alta demanda que hi ha per part de la gent gran. Una residència i un punt d’atenció són projectes que augmentaran la qualitat de vida del veïnat i que en molts llocs del territori gaudeixen ja. L’interior rural té les mateixes necessitats i drets que els altres territoris de la Comunitat", ha explicat Alcon, qui admet que "la reunió ens ha deixat satisfets per la feina que s’està realitzant i el compromís que hi ha des de Generalitat amb la nostra situació".