La moción que pretende presentar la oposición de Benicàssim en bloque en el pleno de este viernes para bajar los sueldos del equipo de gobierno y sus asesores al 50% está en entredicho. El tema se abordó en la junta de portavoces que tuvo lugar el lunes para tratar los puntos de la sesión del viernes, donde se cuestionó su legalidad. Y es que, según explicó el portavoz del PP, Carlos Díaz, "hay sentencias de juzgados de distintas instancias, como el Consell Jurídic Consultiu, que dicen que los sueldos se fijan a través de una propuesta de alcaldía en el pleno, como ocurre con el presupuesto".

No obstante, los grupos formantes del pacto de la oposición (PSPV, Compromís, Ciudadanos -tras su salida del equipo de gobierno por romper con el PP-, Ara -Podemos- y el edil no adscrito José Carlos García Sampayo -ex de Vox-) está previsto que mantengan una reunión este miércoles para estudiar y decidir la mejor forma de presentar la moción, bien en el pleno ordinario del 25 de noviembre o en otro extraordinario, "que a lo mejor sería más viable", según avanza el líder de la oposición, el socialista Miguel Alcalde.

Este martes a última hora, el propio Alcalde ha confirmado que "la convocatoria del pleno lleva todas las mociones" de la oposición.

Posible recurso

"En mi opinión debemos presentarla y siempre pueden recurrirla. Podrá tener informes negativos o positivos, pero lo de ilegal lo tiene que decir un juez", declaró. "Luego se puede aplicar o no a la nómina, pedir medidas cautelares...", puntualizó.

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Joan Bonet, declaró que "estamos estudiándolo y hay maneras de poder tener la iniciativa por parte del pleno a la hora de presentar puntos. No olvidemos que el pleno es el que tiene la competencia exclusiva para la aprobación definitiva de los sueldos y del presupuesto. Por tanto, hay mecanismos, aunque todavía no hemos tomado una decisión", manifestó.

"Hay que empezar a recortar por algún sitio"

"Lo principal no es si se modifica o no la redacción. Si se tiene que redactar de otra manera, pues que se haga, pero la cuestión es que no tenemos presupuestos porque los gastos superan los ingresos y hay que empezar a recortar por algún sitio. La capacidad de gestión del gobierno en minoría y ante esta situación no es la idónea y por tanto, se puede prescindir de algunos gastos. No es algo que debíamos pedir desde la oposición, debería ser un ejercicio de responsabilidad que partiera desde el propio gobierno ante tiempos de apretarse el cinturón", ha argumentado a su vez la líder local de Ciudadanos, Cristina Fernández.

Otras mociones

Sin embargo, no hay discrepancias para elevar las otras dos mociones previstas como puntos del orden del día. Una de ellas pretende recuperar todas las competencias de los plenos, que fueron transferidas; y la otra es una reprobación a Marqués, por su actitud "autoritaria" y la "falta de diálogo", acusaciones que increpó Díaz, que señaló "que habla con todos". El portavoz popular argumentó que esta reprobación "es subjetiva, de juicio de valor, a diferencia de la primera que hicieron, que fue a Cristina Fernández (líder de Ciudadanos) por hacer obras ilegales en su casa, que tenía una base física".

Gobierno en minoría

El PP anunció el pasado 28 de octubre la ruptura del pacto de gobierno con Ciudadanos, tras una legislatura llena de desavenencias y a siete meses de las elecciones municipales de mayo. El nuevo escenario deja a los populares gobernando en minoría con seis ediles, frente a los 11 de la oposición, 10 de ellos unidos en un pacto que comenzó constituyendo un gabinete de control de la gestión municipal.

El único concejal desmarcado es Javier Alonso, que dejó Ciudadanos el pasado 3 de noviembre, por discrepancias con sus compañeras de partido --aunque fue en la lista como independiente--, y ha pasado al grupo de no adscritos. Anteriormente fue concejal en el PP y todo indica ahora que será el anunciado para encabezar Vox en Benicàssim.