El departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Almassora quantifica en 87.996,42 euros l'encariment del projecte del ‘pump track’ de la localitat a causa de l'aparició d'un abocament de residus. Els treballs previs han descobert elements que porten anys soterrats i que necessitaran d'un tractament específic per a garantir el respecte mediambiental.

La memòria per a licitar la gestió d'aquests residus es refereix a una “acumulació no autoritzada que s'han anat depositant al llarg dels anys” i que no va comportar multes per a empreses o particulars en aquest solar entre l'avinguda José Ortiz i els carrers Alqueries i Morella. L'actuació prevista ara per a executar la pista ciclista inclou el transport a abocador del material procedent de l'excavació, el farciment i compactació mitjançant material adequat, la gestió dels residus i les pertinents mesures de seguretat i salut.

“L'incivisme d'aquella època suposarà que els veïns d'Almassora hagen de costejar amb els seus impostos 88.000 euros que no estaven previstos per a aquest fi però que són imprescindibles per a continuar avant amb el ‘pump track’”, segons l'alcaldessa, Merche Galí. Entre els enderrocs trobats figuren pneumàtics, rajoles, ferralla, restes d'obra i peces d'electrodomèstics.

L'actuació s'executarà en una superfície de 2.200 metres quadrats en el termini d'un mes per a permetre que, a continuació, puguen arrancar les obres del circuit de bicicletes. Per això, el consistori està en procés de licitació per a adjudicar la construcció de la pista BMX una vegada retirats tots els enderrocs del solar situat al costat del futur col·legi Santa Quitèria.

El circuit, per part seua, compta amb pressupost de 210.000 euros per a avançar unes obres que estan sufragades al 50% pels fons FEDER de la Unió Europea i que tenen un termini d'execució de tres mesos. Es tracta de la segona vegada que el consistori trau a concurs públic aquest projecte, ara modificat, amb l'objectiu d'avançar en la seua execució, que està inclosa en els comptes municipals de 2022.

Cal recordar que cap empresa va presentar oferta en la primera convocatòria, per la qual cosa l'Ajuntament va acordar mantindre la partida pressupostària però prescindir de les millores en el mobiliari i l'arbratge annex a la pista per a atraure l'interés de les empreses. L'adjudicatària haurà de construir una pista que ocuparà 1.912,66 metres quadrats amb prop de 270 destinats a boxs continus, segons el disseny dels tècnics municipals.