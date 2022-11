El grup municipal Compromís per Benicàssim ha presentat aquest dimecres les primeres persones que formaran part de la llista municipal amb la qual obtenir l'alcaldia del municipi per a les eleccions de l'any 2023.

En aquest sentit, seran Helena Salvador, Lluís Bernal, Pau Ferrando i Sara Folch els que conformaran els primers llocs de la candidatura encapçalada per la portaveu de la coalició, Paula Mateos, qui ha apostat "per un canvi real" al govern municipal "amb un equip jove, amb experiència i capacitat per a poder encapçalar polítiques adaptades a les necessitats de les nostres veïnes i veïns”.

Per això, entre aquestes primeres persones estarà Helena Salvador qui en l'actualitat és empresària de la seua pròpia tenda de menjars preparats i càtering des de 2010 a Benicàssim. Mare de tres fills, llicenciada en Humanitats a l'UJI, en l'actualitat té a càrrec seu a nou persones treballadores "a qui els agraeix diàriament el seu treball, perquè sense elles, la meua empresa no creixeria", ha expressat.

A més, l'any 2015 va ser regidora en l'Ajuntament de Benicàssim, i va treballar des de l'oposició en les àrees de Serveis Socials, Igualtat, Turisme, Comerç, Festes, Tradicions i Cultura. "En les eleccions passades, sobre tornar a presentar-me, les xifres no em van donar l'oportunitat de repetir, però enguany, el proper mes de maig, tornaré a representar Compromís per Benicàssim per a obtenir uns bons resultats", ha estimat Salvador, qui ha afegit: "Tinc una visió clara del que vull perquè Benicàssim mire cap a un futur sostenible, net, igualitari i proper a les veïnes i veïns”.

Per altra banda, Lluís Bernal, músic, director i guionista de cine, qui amb una llarga trajectòria en el món de la cultura, aposta per un municipi que unisca totes les arts i que siga reconeixedor pel seu patrimoni tant cultural com històric.

Seguidament, també formarà part Pau Ferrando, qui en l'actualitat és diputat a la Diputació de Castelló d'Ocupació, Promoció Econòmica i Relacions Internacionals. Ferrando és llicenciat en Humanitats per l'UJI i en Història Medieval per la UAB. Ha estat professor en l'escola pública, concertada i privada, amb experiència en l'administració, ja que és regidor a l'Ajuntament de Benicàssim.

"M'agradaria que Benicàssim es convertís en alguna cosa més que una ciutat dormitori, i per tal, cal estimular la vida social i associativa del municipi", ha explicat Ferrando, qui ha continuat: "Portem a sobre polítiques d'innovació cultural, de millora de serveis i integració de diverses zones del municipi”.

Finalment, Sara Folch, mare de dos fills i infermera de Salut Familiar i Comunitària, qui porta a sobre una enriquidora trajectòria treballant en diversos serveis de l'Hospital General Universitari de Castelló. Per a Folch és imprescindible que les institucions siguen motor de canvi i que aposten per polítiques que cobren totes i cadascuna de les necessitats de les persones majors. "Fer-los partícips de la nostra societat, una societat que, si no té en compte als nostres majors, està abocada al fracàs", ha assenyalat.

Per a Folch, és necessari "articular els mecanismes necessaris de manera local per a realitzar un Programa de Salut Comunitària, on la prescripció d'exercici i activitat esportiva forme part del tractament de patologies o envelliment, de la mateixa manera que es prescriuen fàrmacs per a les malalties”.

"També pense en un projecte d'acompanyament a Majors, on les persones joves puguen gaudir de la seua companyia. Hem de tornar-los la llum i la visibilitat que es mereixen, en el passat ells van il·luminar els nostres camins, els ho devem", ha conclòs.