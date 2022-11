Más de un centenar de mujeres se darán cita en el tercer evento de Jefazas de Castellón, en un nuevo encuentro de mujeres directivas, empresarias y emprendedoras, que tendrá lugar el 1 de diciembre, en Masía Bellver (Orpesa).

La jornada promueve el intercambio de contactos y la creación de sinergias como oportunidad de negocio, en un ambiente distendido con música en directo y aperitivo, durante la mañana.

El programa arrancará con un desayuno de bienvenida y primera toma de contacto entre todas las asistentes, tras la recogida de sus acreditaciones, a las 10.00 horas. Después, tras la presentación, que llevará a cabo la periodista y corresponsal de Mediterráneo, Eva Bellido, dará comienzo la parte formativa del evento.

María Fernández, ponente

Esta tercera edición contará con la ponente María Fernández, especializada en liderazgo femenino, fundadora de Coaching & Media y autora de El pequeño libro que hará grande tu vida, que dará una interesante charla de una hora de duración aproximadamente. Al finalizar, empezará el networking, que estará amenizado esta vez con la actuación de Ruth Baker.

La cantante animará la hora del vermut con un repertorio lleno de clásicos y canciones míticas como Be My Baby (The Ronettes), Hit the Road Jack (Ray Charles), A Natural Woman (Aretha Franklin) o These Boots Are Made for Walkin (Nancy Sinatra), entre muchas otras.

Tampoco faltará una zona de photocall con la imagen de Jefazas y vídeo 360 para inmortalizar esta reunión de empresarias de la provincia y difundirla como recuerdo por las redes sociales.

La alcaldesa de Orpesa, Araceli de Moya, presentó este jueves este tercer evento, acompañada de las organizadoras, Raquel Sáez y María José Agost, en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Se trata de una jornada “muy especial dedicada a las líderes empresariales de nuestra localidad y de la provincia”, según declaró, incidiendo en la importancia de celebrar un evento como este “para dar visibilidad a las mujeres, ya no como trabajadoras, sino como gestoras empresariales y profesionales”.

"Ponemos sobre la mesa ese techo de cristal que muchas veces tenemos que combatir todas nosotras, y tendremos la oportunidad de ver casos de éxito que están funcionando que pueden servir de ejemplo a otras mujeres que están empezando".

Abierto el plazo de inscripción

Las interesadas en asistir todavía están a tiempo de inscribirse y pueden hacerlo enviando un correo a somoslasjefazas@gmail.com, mientras las que están empadronadas en Orpesa pueden hacerlo a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL).

Por su parte, Sáez y Agost aprovecharon para agradecer al Ayuntamiento “su apoyo a este evento que visibiliza a mujeres que hay detrás de proyectos importantes y, sobre todo, que consigue reunirnos para celebrar nuestros éxitos empresariales y generar sinergias entre entre nosotras”.

"Damos importancia a hacer un networking desenfadado, nada frío, que no sea un intercambio de tarjetas que se quedan guardadas después en un cajón, y donde podamos celebrar, compartir y unir fuerzas. Con la ponente de este año vamos a salir cargadas de pilas para un año más, con propósitos para el próximo año", según declaró Sáez. "Estamos seguras de que saldrán grandes proyectos entre ellas", concluyó Agost.