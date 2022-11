Retiran temporalmente dos de las siete sillas gigantes de Castellón

Todas las personas que tuvieran planeado hacer este fin de semana la ruta de las sillas gigantes de Castellón, que se ha convertido en un increíble foco de visitantes para los siete pueblos que cuentan con este inesperado reclamo turístico, no podrán completarla en su totalidad, ya que dos de las siete sillas han sido retiradas de forma temporal de su ubicación.

Se trata concretamente de las sillas ubicadas en Cabanes (la de color naranja) y la de les Coves de Vinromà (la blanca), que, explican desde la organización, la asociación intermunicipal de la Plana de l'Arc, las han quitado por labores de mantenimiento.

El motivo se debe a que, a pesar de llevar solo un mes sobre el terreno, la madera de la estructura y las cuerdas que conforman el asiento están "deterioradas" y "desgastadas" por el "comportamiento incívico" de algunos de los visitantes.

Actitudes reprochables

Desde la organización critican que ha habido casos en que "hasta 15 personas han subido a la vez encima de la silla para hacerse la foto", "mucha gente se ha puesto a botar" e incluso algunos "han subido la bici encima de la silla", lo que ha propiciado que estos monumentos que estén al aire libre no estén en las mejores condiciones posibles.

Debido a las tareas de reparación, desde la Plana de l'Arc calculan que estas dos sillas estarán fuera de servicio "durante alrededor de un mes".

Uso responsable

Los promotores de esta iniciativa viral piden al aluvión de personas que ha visitado y sigue visitando las sillas un uso responsable, "ya que seguro que en su casa no se pondrían a botar encima de una silla". "El proyecto como tal aún no está acabado (todavía no han podido instalar la señalética para indicar las ubicaciones) y ya tenemos que arreglar cosas a las primeras de cambio", comentan.

Por ese motivo, hacen un llamamiento a los visitantes para que, además de contemplar las sillas de los siete pueblos (Vall d'Alba, Vilafamés, Benlloc, Vilanova d'Alcolea, Cabanes, les Coves de Vinromà y la Torre d'en Doménec), se queden a conocer los encantos del pueblo, ya que "el propósito de este proyecto es que las sillas repercutan en la economía de los municipios".

Siete recomendaciones

Estas son las siete recomendaciones que propone la Plana de l'Arc para visitar las sillas: