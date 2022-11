Alcalà-Alcossebre dio inicio hace ya unos días a la programación especial con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre como Día Internacional contra la violencia de género, organizada desde la Concejalía de Igualdad. Los actos comenzaron con el inicio del taller de rap y ocio educativo contra la violencia de género, en el IES Serra d’Irta, que se presentará públicamente hoy, tras la lectura del manifiesto contra la violencia de género, a las 18.00 horas, en el Espai d’Oci de Alcossebre.

Tras la realización de distintos actos pensados para todas las franjas de población pero con el foco puesto, sobre todo, en la población infantil y juvenil, la programación se completa con la charla Per a presumir, no cal patir, el lunes 28 de noviembre, a cargo del Centre Dona Rural Sant Mateu, en el Casal Jove de Alcossebre y la clownferencia Qui bé et voldrà, riure et farà, en el IES Serra d’Irta, a cargo de Escuela de Clown Hij@s de Augusto, sobre la sensibilización y prevención contra la violencia de género, los días 14 y 15 de diciembre. Además, el 1 de diciembre se podrá disfrutar de una charla con Ana Bella, una superviviente de la violencia de género y activista.