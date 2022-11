Javier Alonso dejó su acta de concejal este viernes por la tarde, tras la celebración del pleno ordinario que aprobó con los votos de la oposición reducir el sueldo de todo el equipo de gobierno popular y su personal eventual al 50%.

El edil renuncia después de abandonar Ciudadanos hace casi un mes, tras argumentar no haberse sentido apoyado por sus compañeras, la portavoz, Cristina Fernández; y Natividad Alonso. De esta forma, la formación naranja podrá recuperar su tercer concejal, que perdió con la salida de Alonso, que ha permanecido estas semanas como edil no adscrito en el bando de la oposición.

En cuanto al procedimiento, Fernández explica que todavía "se tiene que hacer efectiva la renuncia y comunicarlos a la junta electoral". "Y de ahí, se pasa al siguiente, si acepta, se tiene que dar cuenta en el pleno". En este caso, le tocaría a Juan José Medina, que ocupa la quinta posición en la lista de Cs. "Si renuncia pasaría al siguiente", señala la portavoz.

Este cambio hará que la oposición gane aún más fuerza, ya que Alonso no firmó el pacto de la oposición y votó igual que el PP en los últimos plenos. El bando contrario al gobierno se mantiene con 11 concejales frente a los 6 del PP, que se ha quedado gobernando en minoría tras la expulsión de Ciudadanos.

Todos los partidos, PSPV, Compromís, Ciudadanos, Ara y el edil no adscrito José Carlos García Sampayo (ex de Vox) están unidos con la constitución de un órgano de control de la gestión municipal que ya ha tomado las primeras acciones, desde que el PP está en minoría, como es el recorte de sueldos, recuperar todas las competencias de los plenos y reprobar a la alcaldesa, Susana Marqués.

Alonso declara que "de momento" va a parar su participación en la política. "Han sido muchos años y mucha tensión". No obstante, no niega ni afirma que pueda encabezar Vox, como se ha estado especulando en las últimas semanas. El edil ha recibido críticas por cambiar de un partido a otro, ya que empezó con el PP, se pasó a Ciudadanos como independiente y podría liderar Vox para las próximas elecciones de mayo, que hasta el momento no ha anunciado quién será su candidato a la alcaldía.