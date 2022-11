La Festa de la Carxofa 2023 ha començat a caminar aquest dilluns amb la presentació oficial del cartell anunciador, obra del dissenyador valencià Ibán Ramón. L’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, acompanyada del l’autor del cartell i de les regidores de Turisme i Agricultura, Isabel Cardona i Inma Díaz, ha presentat el treball. Es tracta d'una imatge senzilla i funcional però extremadament potent que ret el seu particular homenatge als patrons geomètrics de la natura.

«El nostre objectiu sempre és crear una imatge poderosa, icònica, que arribe a l’audiència i que vaja més enllà del propi disseny, que interpel·le l’espectador», ha explicat el dissenyador. «I això és el que hem volgut fer amb aquest cartell», ha subratllat Ibán Ramón.

El dissenyador ha remarcat la influència de la natura i de la geometria en el procés de creació de la imatge central i ha constatat que «l’important en un cartell és que li oferisca a la gent coses que no espera».

Reforç promocional

L’alcaldessa ha agraït al dissenyador haver acceptat l’encàrrec i s’ha mostrat convençuda que «apostar per una gran figura del disseny com és Ibán Ramón ens situa a nosaltres també en primera línia i ens ajuda a promocionar la Carxofa de Benicarló i a donar-li la màxima projecció».

La regidora de Turisme ha destacat que «l’elecció d’Ibán Ramón representa una aposta clara i decidida pel talent valencià» i ha subratllat que «Ramón és un dels màxims exponents de la segona generació de dissenyadors valencians».

Record a Maria Teresa Traver

Per la seua banda, la regidora d’Agricultura ha recordat que «la Festa de la Carxofa està a punt de complir 30 anys» i ha tingut un record especial per a l’agricultora i exregidora de l’Ajuntament Maria Teresa Traver, que va morir recentment, per haver sigut una de les peces claus en l’impuls de la Festa de la Carxofa.

A l’acte han assistit també el president del Consell Regulador de la DO Carxofa de Benicarló, Víctor Morera, el president de la Cooperativa Agrícola Benihort, Sergio Ortiz, el president de l’associació Restauració Benicarló, Iván Alemán, i diverses representants de l’Associació de la Dona i l’Associació de la Dona Llauradora.

Un referent del disseny valencià actual

Ibán Ramón Rodríguez és dissenyador professional des del 1994, però és el 2001 quan crea el seu propi estudi de disseny especialitzat en gràfica corporativa, disseny editorial i comunicació visual.

És molt conegut el seu treball en l’àmbit i de la cultura i la imatge institucional, així com en el món de l’interiorisme i l’arquitectura.

Els seus treballs han rebut multitud de premis, com els LAUS, GRAFFICA, ADCV, GRAPHIS AWARDS, TDC New York i RED DOT, entre altres. Alguns dels seus projectes de disseny estan presents en col·leccions museístiques com les del Museu del Disseny de Barcelona o el Musée des Arts Décoratifs de París.

Entre els seus últims treballs destaquen la creació de la imatge del València World Design Capital 2022 o la imatge de la campanya institucional del Nou d’Octubre de 2022.