La pasión por el fútbol es para millones de personas en el mundo una de las pasiones y aficiones más conocidas del mundo. El testigo de esta pasión se transmite entre generaciones desde pequeños cuando las familias comparten “locura” por el deporte rey. Un claro ejemplo de ello es el morellano Sergio Escribano y su hijo Marc, que estos días disfrutan en Qatar del mundial de fútbol.

La afición por el fútbol, en el caso de Escribano, va desde el fútbol regional, como aficionado del Morella F.C. hasta la selección nacional, con especial atención al Athletic, el club de su corazón. La aventura que la familia Escribano vive estos días en Qatar es la envidia de miles de españoles. Y es que Sergio y Marc pasan una semana en Doha para asistir a media docena de encuentros de la copa del mundo. “Vamos a ver un encuentro por día, de nuestra selección hemos visto el partido frente a Alemania y el jueves veremos el partido contra Japón, después si todo va bien seguiremos los octavos desde Castellón”, explica Escribano. Por otro lado, han conseguido entradas para el Corea vs Ghana, Ecuador vs Senegal, Dinamarca vs Australia y el Uruguay vs Corea Durante su estancia en Qatar, su agenda es frenética. “Aquí hay aficionados de todos los países, con mucho peso de personas llegadas de diferentes países de latinoamérica, son los más numerosos. El ambiente es muy bueno y el ambiente en los estadios es brutal”.

Por otro lado, Escribano lanza una crítica a la organización. “En algunos encuentros, como por ejemplo Argentina o Brasil es imposible adquirir entradas porque están ‘agotadas’ pero luego las gradas están vacías, se han vendido pero después no se llenan, es surrealista”, se queja. La estancia en el país, por contra, es muy acogedora para el visitante. “Tenemos la Hayya Card que nos da acceso gratuito al transporte público. Podemos recorrer todo el país sin pagar para desplazarnos a los diferentes estadios. La infraestructura para el mundial está muy bien pensada”, detalla. Otros servicios, por contra, son más caros. “Una cerveza cuesta 14 o 15€, el alcohol es caro, nos decantamos por el agua y los refrescos”, bromea.

Un aficionado con mucha historia

Escribano es un veterano seguidor de la roja. En su memoria quedan nítidamente los encuentros presenciados en el Mundial de Estados Unidos. “Estaba trabajando en Dallas, y recuerdo especialmente un España vs Corea que empatamos a dos y unos cuartos de final brutales con un Brasil 3 Holanda 2”. En el mundial de Francia, “fui con amigos de Morella” y volví a ver a la selección en la Eurocopa de Austria, con Aragonés en el banquillo.

Aficionado al Athletic por encima de todo. La pasión por el fútbol para Escribano nació en el Bar Blasco de Morella. “Allí empecé a ir con mi padre a ver el fútbol con el resto de aficionados del pueblo por el Athletic, con cuatro años mi padre me regaló la camiseta de Urieta y desde entonces siento los colores” rememora. Una pasión que ha legado a su hijo Marc. “De pequeño era del Barça de Messi, pero todo cambió cuando me acompañó por primera vez a San Mamés y supo lo que era vencer en el minuto 89, ese día supe que sus colores ya no cambiarían”, explica emocionado. Con todo, otros dos clubes tienen su cariño. “Aquí vamos al Castalia y vibramos con el Castellón y cuando estamos en Morella, siempre hay tiempo para volver a la Fábrica de Giner y animar el fútbol regional”, explica. Por otro lado, Marc tiene ahora en su corazón el escudo del Rafalafena cuyos colores defiende en el campo como Alevín.