Orpesa dinamizará el puente de diciembre con la celebración de su ya tradicional Mercat de Nadal, que apostará por la música para crear ambiente en la plaza Mayor y promover las compras en el comercio local. La 16ª edición tendrá lugar del 6 al 10 de diciembre, en la plaza Mayor, en un recinto compuesto por «un total de 60 casetas de 33 negocios, todos locales a excepción de dos o tres de fuera», según anunció ayer la concejala de Fiestas, Jennifer Casañ. La cita se ha convertido en una oportunidad para la adquisición de todo tipo de artículos típicos navideños, ideales para la decoración de las casas durante estas entrañables fiestas, como plantas de pascua, centros de mesa, coronas, árboles de Navidad, figuras, juguetes, cubertería, menaje y ropa.

Hostelería y música

Tampoco faltarán los puestos de alimentación para endulzar el evento. Este año hemos querido concentrar todas las paradas de hostelería en la zona de Doctor Clará, donde también se realizarán los vermuts y tardeos para crear más ambiente», según señaló la edila del área.

Y es que el equipo de gobierno hace una gran apuesta por la música con la incorporación de más tardeos en esta edición, que animarán el mercadillo con la actuación de diferentes pinchadiscos.

También habrá actividades de animación infantil y talleres para aprender a realizar muñecos de nieve, bolas navideñas o el árbol.

El Mercat de Nadal se inaugurará el próximo martes, a las 12.00 horas, en una jornada que por la tarde contempla el pasacalle de la Colla de Dolçainers i Tabaleters l’Embolic y la encendida de luces de Navidad. El miércoles actuará el Dj Nacho Lascasas, que repetirá el jueves, que también contará con un nuevo pasacalle dels dolçainers con la Escola de educandos y la actuación de la Escola de Danses d’Orpesa.

Fin de semana

El viernes también será amenizado con la música del mismo pinchadiscos de los días anteriores. Mientras, para el sábado la programación apostará por una zambomba flamenca con la Mar de flamenca, Maika y alumnos del Centro Integral del Mayor (CIM). Además, se celebrará una cena solidaria de sobaquillo, a las 21.00 horas, con recogida de alimentos no perecederos (1kg por persona), organizada por la Associació Joves d’Orpesa, en el recinto multiusos, seguida de un bingo solidario, también promovido por el mismo colectivo de jóvenes.

Esta jornada grande terminará con la discomóvil Menéalo on tour Christmas, a medianoche. El mercadillo de Navidad es una de las citas más esperadas del año y atrae un un gran número de asistentes, no solo vecinos de la localidad, si no también visitantes y turistas que se encuentran disfrutando de estos días festivos, en los que también recorren el municipio.