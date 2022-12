Peligro de extinción: "Las cabras hispánicas de Castellón están muriendo tras una terrible y lenta agonía"

La situación es dramática. El sector cinegético de la provincia de Castellón denuncia que más del 95% de la cabra montés en Els Ports y la Tinença de Benifassà ha muerto por la sarna o está afectada por la dolencia en un estado avanzado de la dolencia. Cazadores y gestores cinegéticos señalan a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,

Emergencia Climática y Transición Ecológica --que admite que más del 90% de la cabaña está afectada-- por la aplicación tardía del protocolo de lucha contra la enfermedad.

“La situación es tan crítica que roza la extinción. En Els Ports y la Tinença no queda casi nada y lo que queda está prácticamente todo contagiado” señala José Luis Falomir, portavoz de la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (Aproca).

En este sentido, denuncia la inacción de la Conselleria durante demasiado tiempo. “Nunca nos han querido escuchar y cuando implementaron el protocolo no lo hicieron con la contundencia que exigía la situación” señalan. En una línea muy similar se manifiestan los cazadores populares de Els Ports y la Tinença.

“La situación actual es la viva imagen de lo que pasa cuando das la espalda a la gente que pisa el monte y ve el avance de la enfermedad semanalmente”, critican. Así, los cazadores señalan cómo se les denegaron los cupos de caza que solicitaron con los que, según afirman, se hubiese podido atajar la enfermedad de manera contundente. “En su día se solicitó una ampliación de cupos para hacer un vaciado sanitario, se denegó y aquí están las consecuencias”, ejemplifican.

La principal queja del sector es el haber sido ignorados y toparse siempre con un no por respuesta. “Si entonces hubieran dejado reducir el número de animales en las zonas críticas las posibilidades de contagio hubiesen disminuido y con el resto de medidas del protocolo hubiéramos sido efectivos”, claman.

Por otro lado, los aficionados a la caza claman por las condiciones con las que malviven los animales infectados. “Están muriendo animales padeciendo una terrible y lenta agonía, la enfermedad en estado avanzado es incurable y los animales sufren mucho, un buen control del censo hubiese evitado esta salvajada”, denuncian.

Corzos

Los cazadores avisan ahora de un nuevo problema en el horizonte si no se ponen medidas pronto. “La población de corzos está creciendo a un ritmo muy alto. Si no multiplican los cupos en unos años pasará lo mismo, si no hay un buen control de cinegético, las consecuencias son las que ahora todos lamentamos”, adelantan los cazadores de Els Ports.

Reintroducción

Desde Aproca instan al Consell a que adopte medidas para salvar la cabaña de cabra montés existente y que favorezcan su recuperación. “Una medida que ayudaría sería la reintroducción de ejemplares cuando la enfermedad remita, si no lo hacen, tardaremos más de diez años en volver a tener cabras sanas en el norte de la provincia”, pronostica.