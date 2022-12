En una época en la que el teletrabajo está en auge en muchos sectores y en la que contar con conexión a internet es prácticamente indispensable en el día a día (ni qué decir de hacer llamadas telefónicas), hay un pequeño pueblo del interior de Castellón que lleva medio año aislado, incomunicado y sumido en un retroceso tecnológico más propio al que se vivía hace medio siglo.

Si mucha gente que vive en ciudades ya se lleva las manos a la cabeza cuando, por ejemplo, WhatsApp se cae y no pueden enviar un mensaje durante un corto espacio de tiempo, imaginen no poder conectarse a la red o tener que hacer casi una odisea para encontrar una raya de cobertura que les permita realizar una simple llamada. Así durante seis meses...

Es la cruda realidad que llevan viviendo desde finales de junio los vecinos de Fuente la Reina, un municipio de 49 habitantes del Alto Mijares (viven unos 30 de forma continua) que tienen que apañárselas para vivir sin cobertura. Todo empezó cuando una fuerte tormenta provocó una avería que les dejó sin señal. Parecía que iba a ser solo algo temporal, pero medio año después siguen igual.

Caminar un kilómetro para poder llamar

El oasis en el que pueden encontrar un nivel de cobertura más estable está pasando el cementerio, a unos 10 minutos andando (a más o menos un kilómetro del casco urbano), por lo que sienten "mucha impotencia al ver cómo ha pasado tanto tiempo y nadie hace nada ni nos echa una mano".

Fibra óptica

Tal como valoran desde el Ayuntamiento, la situación es "desesperante" y la falta de conectividad tampoco se soluciona del todo ni teniendo conexión de banda ancha. "Algunos vecinos tienen fibra óptica en casa, pero aun así da problemas y no siempre deja conectarte", cuentan desde el consistorio.

Tener que llamar por WhatsApp

Ni en el propio ayuntamiento tienen línea con regularidad. Sandra, que trabaja como auxiliar, explica que, para paliar la falta de señal en las labores cotidianas, tiene que llamar a través de WhatsApp porque la cobertura no llega bien. "Y, claro, eso implica que luego te llamen por las tardes o un sábado por temas de trabajo a tu número personal", relata.

Llamar a un taxi en medio de la noche

Esta continuada falta de servicio durante tanto tiempo ha provocado, lógicamente, más de un susto en Fuente la Reina. "A un matrimonio que no tiene coche se le puso el niño enfermo y los padres tuvieron que salir de noche a la calle para encontrar un mínimo de cobertura y poder llamar a un taxi", ponen como ejemplo.

"Las operadoras no quieren invertir porque no les sale rentable"

Desde el Ayuntamiento explican que por parte de las compañías telefónicas no han encontrado ningún apoyo. "Un vecino llamó a una operadora preguntándole por el tema y le respondieron que no les valía la pena invertir en el pueblo, porque somos muy pocos vecinos y no les sale rentable", cuentan.

Recogida de firmas y carta a Diputación

Para tratar de encontrar una solución, el Ayuntamiento inició hace unas semanas una recogida de firmas para solicitar a la Diputación que "colabore en la resolución de esta problemática de la cobertura móvil, dado que desde principio de verano es nula", reza la propuesta. De momento, llevan 139 rúbricas.

Asimismo, han enviado también una carta a la institución provincial recordando que este problema "conlleva un peligro de despoblamiento". Y es que, como comentan a Mediterráneo desde el consistorio, "todos los esfuerzos de Fuente la Reina por salir adelante se van al traste" debido a este hándicap. "Unos nuevos vecinos que se habían instalado en el pueblo desde la pandemia (al haber unas condiciones más laxas que en las grandes ciudades) se han tenido que marchar porque no pueden teletrabajar en Fuente la Reina, es una lástima".