La 2a festa proAplec va tindre lloc aquest dissabte amb la finalitat de presentar el que serà el lema de 44é Aplec dels Ports. Sembrem comarca, recollim futur està ja lligat a la trobada comarcal que tindrà lloc a Morella des del 27 fins al 30 de juliol de 2023. Aquest és un lema que pretén reflectir un sentiment col·lectiu de lluita i esperança enfront del despoblament que pateixen territoris d’interior com este cas. Tampoc s’oblida de la tradició agricultora i ramadera dels Ports, la qual ha mantingut viva esta comarca durant segles.

L’Aplec dels Ports és un gran encontre de tota la comarca. Durant els dies de la celebració s’intensifica la germanor entre la gent i els pobles d’este territori. Un col·lectiu que mostra una forma de viure comuna, així com alça la veu per a reivindicar les necessitats i dificultats que travessen per assentar-se en una zona amb poca població. D’aquesta manera, l’Aplec i el seu lema resumeixen tot això en una sola frase.

Sembrem comarca

El sector primari ha sigut el principal motor econòmic en la història dels Ports. La gent dels pobles i abundants masos d'aquest racó al nord de la província de Castelló han cuidat d’animals i camps durant generacions. La primera part del lema recorda a totes eixes persones que durant anys han treballat en l’agricultura i la ramaderia d’acord amb les característiques del territori. També, mostra la necessitat de continuar la seua tasca i evitar la destrucció del medi.

Recollim futur

El despoblament és el principal problema que afecta actualment a la comarca. Moltes i molts joves marxen cada any per a estudiar o treballar, però també n’hi ha que “han tornat per a emprendre el seu projecte de vida ací” llegia l’organització en el manifest de presentació del lema. L’Aplec vol mostrar l’esperança i aposta de la gent dels Ports en la seua comarca. Una comarca d’oportunitats que assente la població i, fins i tot, fer-la créixer.

Una gran festa de presentació

La 2a proAplec acabava amb la presentació de Sembrem comarca, recollim futur com a colofó d’una gran festa per a tots els públics. Abans d’aquest acte, la gent va disfrutar de diferents activitats. Trobadorets va engegar aquesta vesprada amb les cançons infantils i l’humor que els caracteritza. A continuació, la xocolatada va acabar de calfar l’ambient i donar energia per al que quedava. També va estar la Muixeranga dels Ports. Esta jove iniciativa va comptar amb tot el públic assistent i muntar les torres humanes característiques de la dansa. Finalment, Pimienta Molida feia xalar joves, i no tan joves, amb les versions rumberes dels temes més coneguts. Finalment, l’organització del 44é Aplec dels Ports va donar a conéixer el lema amb un emotiu manifest.