Reyes Martí no disparará en la plaza del Ayuntamiento de València en 2023

El sector de la pirotecnia lleva arrastrando varios años de crisis que culminaron con la irrupción de la pandemia. La prestigiosa empresa de Burriana, Pirotecnia Martí, ha decidido tomarse un descanso y renunciar a varios encargos hasta que la coyuntura actual mejore y, por ello, no dispararán su tradicional 'mascletà' en la plaza del Ayuntamiento de València.

Así lo aseguró Reyes Martí afirmando que "hemos estado echando cuentas y las circunstancias nos llevan a tomarnos una especie de año sabático, atenderemos los trabajos habituales, pero nos falta personal y es imposible llegar a todo".

Sin duda, lo más llamativo será la ausencia de la firma en las multitudinarias mascletaes del 'cap i casal' donde la burrianense ha sido la encargada del espectáculo del 8 de marzo, Día de la Mujer, desde el año 2004. Casi 20 años que se verán interrumpidos por un terremoto que sacude a otras empresas valencianas como la de Ricardo Caballer o Europla, abocadas a tomar una decisión similar.

Y es que otro de los inconvenientes del próximo año será la coincidencia de las Fallas y la Magdalena prevista del 11 al 19 de marzo con lo que el trabajo se multiplica debido a que en Martí trabajan con multitud de municipios falleros como Burriana y están muy presentes en la fiesta grande de Castelló.

"No queremos coger más encargos de los que podamos asumir y por eso en València lo hemos reducido a cinco comisiones" explicó la conocida pirotécnica. La realidad es que no encuentran personas para ampliar la plantilla ya que se trata de un trabajo que exige manejar el horario de fin de semana y festivos y eso "a la gente no le gusta y acaba marchándose".

Así, hasta el momento han tenido que echar mano a personal experto de fuera llegado de Canarias por ejemplo, lo que aumenta los sobrecostes considerablemente puesto que "además de las horas, hay que tener en cuenta otros gastos como los billetes de avión y eso acaba disparando las facturas".

Problemática nacional

La problemática no solo atañe a las empresas de la Comunitat Valenciana, sino que llega a nivel nacional. De hecho, estos días se ha celebrado en Santiago de Compostela la asamblea anual de la Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro) en la que ha estado presente Pirotecnia Martí y en la que se ha hecho patente el incremento de las materias primas.

Reyes Martí puntualizó que "aquí hemos podido hablar con otros coeters y se encuentran en la misma situación que nosotros, es decir, han tenido que aumentar un 20% los precios solo para asumir el pago a los proveedores, siendo un margen muy escueto para tener beneficios".

Finalmente, añadió que "este es un oficio artesanal y los trabajadores tienen que cobrar conforme a ello, pero no podemos seguir así".