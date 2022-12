En poc més de huit mesos i mig els carrers de Morella s’inundaran de més de 60 tones de confeti per la celebració de l’Anunci del 55° Sexenni. Els preparatius ja estan en marxa i els grups d’amics, així com els xiquets que se solen agrupar pels cursos acadèmics, ja estan ideant les temàtiques de les carrosses, solen eixir unes 40 amb més de 1.500 participants, i com ho faran per treballar, en la majoria de casos de manera artesanal, el temps que queda fins a l’estiu.

En l’àmbit oficial, el primer acte ha tingut lloc aquest dimarts amb el lliurament dels premis del concurs per ser la imatge del cartell anunciador. El dissenyador morellà, Miguel Ángel Troncho, és el guanyador absolut, amb la seua obra Papers d’Il·lusió. Ja va ser l’autor del cartell del passat Sexenni. Rubén Planas (amb L’Anunci del Sexenni fa Morella) ha estat reconegut amb la millor creació d’un artista morellà; Carla Segura (Bosc d’il·lusions) ha guanyat entre els treballs rebuts de l’IES Els Ports i la classe de 6é de Primària del col·legi Mare de Déu de Vallivana, amb Morella reciclada, va triomfar en la seua categoria. L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, destaca que «amb la presentació de la imatge del pròxim Anunci, donem l’inici d’uns anys molt especials per a morellanes i morellans perquè s’acosten les nostres festes més importants», referint-se tant a l’Anunci del 2023, com al Sexenni del 2024. Per altra banda, el primer edil felicita a Troncho i a la resta de premiats, «per les seues obres, que reflecteixen les característiques de la celebració que serveix per a anunciar les festes sexennals». Finalment, Ripolllés agraeix la participació que ha tingut el concurs de cartells, que va començar al setembre, amb 21 candidats en la categoria principal; dues des de l’institut i 36 procedents del col·legi. Aquestes creacions es podran veure en poc temps a les Sales Gòtiques de l’edifici consistorial, en una mostra que els agruparà tots. Amb l’entrada del 2023, se succeiran presentacions a escala turística i reunions per perfilar el dispositiu d’un esdeveniment que convocarà a milers de persones a la capital dels Ports. També s’organitzarà amb les carrosses l’ordre i distints detalls de la desfilada de la vesprada. També es donarà a conéixer qui pregonarà, el diumenge 27 d'agost, l’arribada d’un nou any sexennal.