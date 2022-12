Tras haber concluido hace un año la recuperación de las pinturas fingidas de su fachada norte con una inversión de 40.000 euros, gracias a un convenio entre Obispado de Tortosa y Diputación, ahora se está actuando en la fachada de mayor extensión, con una inversión de 120.000 euros, de los que 40.000 los aporta la Diputació y 80.000 el Obispado. El todavía obispo de Tortosa, Enrique Benavent, la diputada de Cultura, Ruth Sanz, el primer teniente de alcalde, Marc Albella y el párroco de la Arciprestal, Emili Vinaixa, han visitado este miércoles las obras.

Sanz destacó que “recuperar el patrimonio era una tarea importante para la Diputación y en Vinaròs no solo en las arquitecturas fingidas, sino también para recuperar el poblado del Puig. En el caso de las pinturas fingidas, la recuperación de la cara norte el año pasado fue muy bien, ha aguantado las lluvias sin sufrir desperfectos, y ahora vemos avanzar una fase más. Podemos estar muy contentos por ver cómo se recupera un patrimonio importante para toda la provincia y vamos a seguir haciéndolo”.

Por su parte, Benavent recordó que cuando fue nombrado obispo de la diócesis de Tortosa, la Arciprestal estaba cerrada al estar siendo restaurada por La Llum de les Imatges. “Se descubrieron unas pinturas que prácticamente nadie en Vinaròs recordaba, pero con el paso del tiempo fueron desapareciendo. Siempre he sentido que era una reivindicación de los vinarocenses volver a recuperarlas de manera permanente. Y desde el obispado en todo momento hemos tenido la intención de hacerlo cuando fuera posible. Gracias a esta colaboración con la Diputación, es una realidad. No quería irme al nuevo cargo en Valencia sin ver el estado de recuperación en que se encuentran ahora”.

Benavent tomará posesión en València este sábado

Benavent destacó de este tiempo como obispo de Tortosa que “han sido 9 años y medio que han pasado muy rápido. Se han hecho muchas cosas en recuperación del patrimonio y el ámbito pastoral. He visitado todos los pueblos de la diócesis y he hecho todo lo posible para integrarme en estas tierras al norte y sur del río Sénia y que tienen una relación histórica que hacen de ellas un obispado singular, acogedor y me voy muy contento y satisfecho por esta experiencia”.

El proceso para elegir al nuevo obispo de la Diócesis de Tortosa empezará el lunes, según dijo. “Se iniciará con consultas. Antes de ser yo nombrado el obispado estuvo medio año con un administrador diocesano. Hay varios obispados con sede en Cataluña que aun esperan nombramiento de obispo y esto podría prolongarlo algo más, pero no debería alargarse mucho más de medio año, aunque depende”.

Para elegir al administrador diocesano que cubrirá estos meses antes del nombramiento también hay un proceso del derecho canónigo. “Cuando tome posesión del arquebisbado de Valencia el sábado, a partir de ese momento, si desde la Santa Sede no nombran un administrador apostólico directamente se reunirá un organismo que hay en el obispado, formado por nueve curas, y entre ellos escogerán un administrador diocesano”, explicó.