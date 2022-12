Nules retirará en un mes los contenedores soterrados

Los contenedores soterrados de Nules tienen los días contados. El edil de Urbanismo, César Estañol, confirma que su retirada «es inminente», con lo que se pondrá fin a la problemática que acompaña a estas instalaciones prácticamente desde que se pusieron en funcionamiento en agosto del 2011.

La adjudicación del nuevo contrato de retirada de los residuos sólidos urbanos (2021) fue la oportunidad del Ayuntamiento para replantear su uso. Estañol detalla que no solo se inunda el hueco subterráneo cada vez que llueve porque el sistema de drenaje no funciona, lo que impide su vaciado hasta que no se achica, además, «las bocas son pequeñas por temas de seguridad, lo que hace que se obstruyan muchas veces dejándolos inoperativos, por lo que la gente deposita los restos en el suelo, junto al contenedor».

Ayer, precisamente, un operario de la brigada municipal vaciaba el hueco en la que puede que sea una de las últimas veces que realiza esta labor, porque antes de que en el mes de enero se instalen los nuevos contenedores por todo el casco urbano, los soterrados quedarán anulados, como ha confirmado el concejal responsable.

Los renovados depósitos ya están almacenados, listos para su distribución. Entre ellos, el marrón para la fracción orgánica de la basura. Dice César Estañol que su colocación se producirá el mes que viene, cuando se completen los trabajos de «calibrado» de los camiones que se encargarán de su retirada, pues el sistema es distinto al que se utilizaba hasta el momento.

De las calles no solo desaparecerán los soterrados, también los contenedores de pedal, que tantas quejas vecinales suscitaron.