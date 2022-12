La dureza climatológica del invierno en Vistabella, unida a otros problemas puntuales de toda restauración como la aparición de termitas o elementos estructurales que hay que reforzar, obligará a retrasar unos seis meses las obras de rehabilitación de Sant Joan de Penyagolosa.

Si la previsión inicial cuando se firmó el histórico convenio a tres bandas entre Obispado, Conselleria y Diputación es que los trabajos estuvieran terminadas antes del 2024, la nueva estimación es que las tareas se dilatarán hasta mediados de ese año.

Así lo han dado a conocer este lunes la consellera de Educación y Cultura, Raquel Tamarit; el presidente de la Diputación, José Martí; el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente; la diputada de Cultura, Ruth Sanz; y el alcalde de Vistabella, Jordi Alcon, durante su visita a las instalaciones.

Contenedores de obra congelados

"Debemos tener en cuenta que, además de lo que supone poner en marcha una rehabilitación, que siempre cuesta mucho más que una obra nueva, siempre salen cosas que a simple vista no se ven, como el problema de las termitas o una parte que no estaba bien calzada y hay que reforzar", ha explicado Tamarit, que recuerda que en esta zona del norte del Castellón "no se puede obrar cuando llega el invierno" debido a las gélidas temperaturas, en muchas ocasiones bajo cero, y los episodios de nieve, por lo que puntualiza que la intención es que las obras "estén acabadas a mediados del 2024".

Como ejemplo, ha remarcado que en el último invierno se llegaron a congelar los contenedores de obra porque "las condiciones meteorológicas dificultan que se pueda trabajar". Aun así, la consellera ha subrayado que "ha sido, es y será una prioridad absoluta rehabilitar el que consideramos que es patrimonio de todos los valencianos".

"Obra con un gran significado"

Por su parte, Martí, que ha añadido que las obras estuvieron paradas unas tres semanas durante el verano por "cuestiones de protección medioambiental", ha puesto en valor que los operarios están actuando en la cubierta para que, "antes de que venga el mal tiempo y las nieves, puedan trabajar dentro".

"Vemos con gran alegría que esta rehabilitación, que es una obra simbólica con gran significado para todas las comarcas de Castellón, está avanzando a buen ritmo", ha apuntado el presidente de la Diputación, quien ha dejado claro que la restauración "va a respetar muchísimo la tradición y la antigüedad del edificio", con el objetivo de ofrecer un santuario "renovado pero conservando la historia y el patrimonio".

46 plazas de hospedería

Las actuaciones se basan en rehabilitar el edificio que se convertirá en albergue de visitantes con servicio de restauración cafetería, y que contará con 11 habitaciones de hostería con una capacidad de 46 plazas. Además, se ha aprovechado la visita para constituir la comisión técnica de seguimiento de la ejecución de las obras por parte de personal técnico de las tres instituciones.

Inversión conjunta de 3,8 millones

El importe total de las obras es de 3,8 millones de euros, que están divididos en varias anualidades, y las actuaciones por parte de la Diócesis de Castelló se han iniciado en 2022. Tanto por parte de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte como por parte de la Diputación, se ha puesto a disposición para este ejercicio 2022 un total de 893.460 euros en cada caso, para iniciar las primeras fases de las obras.

Para el ejercicio de 2023, el departamento que dirige Raquel Tamarit tiene consignados en el presupuesto de la Consellería 1,16 millones de euros.

BIC desde 1979

Hay que recordar que el complejo patrimonial de Sant Joan de Penyagolosa fue declarado BIC y monumento historico-artístico en 1979, y es uno de los focos de atracción más importantes del interior de las comarcas de Castellón. Este santuario está formado por un conjunto de edificaciones de finales del siglo XIV.

El núcleo principal data de la segunda mitad del siglo XVI, mientras que la iglesia actual fue edificada en el siglo XVIII. El conjunto patrimonial se encuentra enclavado en el parque natural del Penyagolosa y representa un elemento cultural muy arraigado en la tradición valenciana, así como un referente para el excursionismo.