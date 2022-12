Remolar, que este mandato también ostenta el cargo de director territorial de Educación, Cultura y Deporte en Castelló, ha realizado el anuncio en el transcurso de una comparecencia pública en la sede de su partido en Castelló y acompañado por el exconseller de Cultura, Educación y Deportes, y diputado y portavoz adjunto a Les Corts, Vicent Marzà; y ha agradecido el trabajo de sus concejales y compañeros.

Alfred Remolar (Betxí, 1977) es licenciado tanto en Filología Catalana como en Comunicación Audiovisual, especialidad esta última en la que se doctoró en 2009. Desde 2005 es funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Secundaria de la Generalitat y ha desarrollado su tarea docente principalmente en el IES Vila-roja de Almassora, en el que durante 8 años fue profesor de ciclos formativos del Departamento de Imagen y Sonido.

Desde 2011 es alcalde de Betxí y en febrero del 2020 inició una nueva etapa como director territorial de Educación, Cultura y Deporte en Castelló que ha compaginado con la alcaldía.

COMUNICAT D’ALFRED REMOLAR

A través d’este comunicat, m’agradaria dirigir-me a tota la ciutadania i mitjans de comunicació per anunciar que en les pròximes eleccions municipals no seré el candidat a l’alcaldia de Betxí per COMPROMÍS.

Després que en els últims quatre comicis haja encapçalat la candidatura del meu partit, he decidit fer un pas al costat i deixar que altres persones lideren este bonic projecte que ha de continuar per al progrés de Betxí.

Vull agrair l’ajuda que m’han prestat els meus regidors i regidores durant tots estos anys, sense els quals haguera sigut impossible arribar on hem arribat. Ells i elles tenen exactament la mateixa responsabilitat que jo en el que pense que ha sigut un exemple de gestió de l’ajuntament. Així mateix, també agraïsc profundament el treball incansable de cada un dels funcionaris del consistori, que han fet que esta roda gire i gire sense parar. També a la meua família i amics, que especialment en els moments més complicats han estat al meu costat. I a totes les corporacions municipals amb què he pogut compartir estos anys, perquè des de la discrepància, han sigut un exemple de diàleg i de debat. A tots els mitjans de comunicació per tractar-me sempre amb carinyo i estima. I per últim, a tots els betxinencs i betxinenques, per la confiança dipositada en mi i en el meu equip.

Sense dubte, han sigut uns temps molt intensos i històrics. Cal recordar que vam entrar a governar en un moment molt difícil per a l’ajuntament i per a la societat, amb un gran endeutament i amb unes condicions socials marcades per la gran crisi. Però amb esforç, vam saber capgirar la situació existent i, a hores d’ara, pense que el poble és un exemple de bona gestió i bon fer. No hi ha pràcticament ni un racó del poble on no hàgem actuat en estos anys, sempre amb l’objectiu de millora. Per a sempre quedaran la construcció de la passarel·la, la peatonalització del casc històric, els pressupostos municipals infantils o la reforma de l’avinguda Primer de Maig. I segur, segur, que la recuperació del Palau-Castell suposarà un abans i un després en la nostra memòria col·lectiva i patrimonial.

He viscut anys molt bonics, d’ensomni, sobretot quan veus que pots ajudar a les persones a millorar la seua vida i a tirar endavant en el dia a dia. Per això, sempre estaré agraït al meu poble i la meua gent per tot el que m’han donat.

Moltíssimes gràcies per tot. Alfred Remolar Franch