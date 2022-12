Odissea burocràtica: Atzeneta aprova per fi el seu Pla General després de 14 anys

S'han acabat els maldecaps a Atzeneta per a intentar traure endavant el seu etern Pla General. Després de 14 anys de tràmits burocràtics i molta paperassa, l’Ajuntament per fi aconsegueix aprovar el document estratègic més important per al desenvolupament del poble, que deixarà de pertànyer a la comarca de l’Alcalatén per entrar a formar part a la de l’Alt Maestrat a partir del 2023.

Aquesta particular odissea municipal va començar el 2008. El municipi estava regit urbanísticament per les normes subsidiàries, però com aquest instrument de planejament alternatiu «arriba fins on arriba» i en aquell moment es va posar de moda entre els municipis «revisar els plans generals o llançar-ne nous», tal com explica l’alcalde, Santiago Agustina, l’Ajuntament es va animar aleshores a posar-se mans a l’obra.

«Però has de pensar-t’ho bé dues vegades abans d’embarcar-te en un projecte així, perquè saps quan començaràs tota la tramitació, però mai quan l’acabaràs», raona el primer edil tirant la vista enrere de tot l’esforç i el temps que han dedicat a la iniciativa.

Canvis en les normatives

Més enllà de la dificultat d’unificar en un sol document tot el desenvolupament urbanístic del municipi, algunes de les principals traves han sigut els nombrosos canvis de la legislació. «Les actualitzacions de les diferents normatives ens obligaven en més d’una ocasió a refer aspectes que ja estaven traçats. I quan no era alguna al·legació, també havíem de lidiar amb la Conferència Hidrogràfica del Xúquer (entre altres qüestions, per la legalitzar el pou del Retoret) o amb altres entitats, ja que en un procés així de complex hi han molts organismes implicats als que has de demanar permisos», desgrana Agustina.

Encara que temien en un principi que no pogueren aprovar el Pla General en aquesta legislatura, que és un dels grans objectius que s’havien marcat, «les facilitats que ens han donat des de la Conselleria i la dedicació de l’empresa que l’ha redactat (la companyia valenciana Urbemed Ingeniería y Paisaje)» han propiciat que la Comissió Territorial d’Urbanisme ja haja donat el seu vistiplau al document urbanístic d’Atzeneta.

El nou planejament permetrà a l’Ajuntament urbanitzar unitats d’execució que «estaven bloquejades» fins que no tingueren el Pla General i, sobretot, obri la porta a tindre un polígon industrial. «A la zona de Sant Gregori es va instal·lar en la dècada dels 80 una empresa ceràmica, però ja fa anys que no hi ha cap tipus d'activitat. Amb les ajudes de l’Ivace, ens agradaria reimpulsar-la», conclou l’alcalde.