Carla Nebot serà la candidata per Compromís a l’alcaldia de Betxí. Després que fa uns dies Alfred Remolar diguera que no es tornaria a presentar a les pròximes eleccions municipals de maig, la jove betxinenca ha anunciat públicament que fa un pas endavant per encapçalar el nou projecte de la formació taronja.

Nebot ha explicat que “després d’un període de reflexió personal, he decidit postular-me com a candidata a l’alcaldia i afronte este repte amb il·lusió i humilitat per intentar fer que Betxí continue avançant i progressant com ha fet en els últims anys”.

La jove de 30 anys ha indicat que “des d’este moment em pose a disposició de tota la ciutadania per escoltar-la i recollir totes les seues propostes, idees i comentaris per intentar que entre totes i tots seguim tenint un gran poble on viure”.

Carla Nebot és llicenciada en història per la Universitat de Castelló i Màster en animació sociocultural i en estos moments és autònoma i regenta la seua pròpia empresa. Simpatitzant i col·laboradora des de fa temps de Compromís, ha estat involucrada en diverses associacions juvenils com “Entre Tot@s” i actualment forma part de la directiva de l’Associació Local del Xicotet Comerç.

"Tenim una gran candidata, amb moltes ganes de treballar pel poble i estic segur que amb ella encarem amb les millors garanties la pròxima campanya electoral" Alfred Remolar - Alcalde de Betxí

D’esta forma, Compromís aclareix una de les majors incògnites que tenia als municipis castellonencs, després d’estar governant Betxí durant els últims dotze anys amb l’equip encapçalat per Alfred Remolar, referent de la formació nacionalista durant tot este període.

"Des d’este moment em pose a disposició de tota la ciutadania per escoltar-la i recollir totes les seues propostes, idees i comentaris per intentar que entre totes i tots seguim tenint un gran poble on viure” Carla Nebot - Candidata de Compromís a l'alcaldia de Betxí

“Carla és una persona molt activa i emprenedora. Tenim una gran candidata, amb moltes ganes de treballar pel poble i estic segur que amb ella encarem amb les millors garanties la pròxima campanya electoral”, ha declarat Remolar.