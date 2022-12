El sorteo de la ONCE del miércoles supuso para un cliente de Benicàssim los 500.000 euros del mayor premio que ofrecen los sorteos del Cupón Diario. La suerte le llegó de la mano del vendedor Raúl Ramón García Albalate, quien, además, repartió otros nueve cupones premiados con 35.000 euros, distribuidos desde su punto de venta de la avenida de Santo Tomás. De esta forma, este sorteo deja en la localidad un total de 815.000 euros.

Tras ser felicitado por vecinos y conocidos al transmitir la suerte con sus boletos, el repartidor explica a Mediterráneo que vendió todos los cupones el miércoles por la mañana. «Tenía 10 del mismo número (el 41736) y los vendí enseguida. Es una alegría muy grande, no he pegado ojo en toda la noche. No me lo creo todavía, estoy en una nube», afirma. No en vano, en los cuatro años que lleva como vendedor de la ONCE, cuenta que no le había pasado nunca, aunque algunas veces solo le había fallado el último número.

Cariño vecinal

De entre todos los agraciados, dice que conoce a «cuatro o cinco», que, lógicamente, «se han puesto súpercontentos, con abrazos, besos y alegría por todos lados, sobre todo por las fechas en las que estamos, en vísperas de Navidad». Además, «hace 25-30 años que no tocaba un premio así en Benicàssim, por lo que me provoca doble ilusión», indica.

Sin embargo, del agraciado de los 500.000 euros no se sabe nada. «Tiene que ser de Benicàssim casi seguro, porque vendo los cupones en unos tres o cuatro comercios del pueblo», comenta.

Al extenderse la noticia, además de estar parándole «a todas horas», muchos no dudaron en probar suerte viendo el precedente. «Este jueves por la mañana vendí los 80 que tenía en solo media horita», señala.