La coberta de l'ajuntament d'Almassora acull des d'aquest dilluns pel matí la instal·lació de les plaques solars adquirides per a activar la primera comunitat energètica i reduir la factura al veïnat. Els panells fotovoltaics tenen un cost de 61.000 euros i estan subvencionats amb 28.398,92 euros de la Generalitat valenciana.

De fet, els treballs tenen lloc en aquest mes per a complir els terminis marcats per la comunitat autònoma en el programa impulsat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i que forma part del pressupost municipal de 2022. Així, l'empresa adjudicatària del projecte, Sapiens Energia Coop., simultaneja el muntatge de la instal·lació fotovoltaica amb la constitució de la plataforma veïnal, que està pilotada per l'Ajuntament d'Almassora amb vocació d'estendre's a altres zones en el futur.

Reduir la factura de la llum als veïns

En l'actualitat, la localitat es convertirà en un dels primers municipis de la província que aposta per aquesta fórmula per a reduir la factura elèctrica del major nombre possible de llars. Per a això, ha celebrat ja tres reunions informatives amb el veïnat interessat a participar en la primera comunitat energètica d'Almassora i aquest dilluns per la vesprada tindrà lloc una nova trobada per a conformar la junta directiva i avançar la tramitació.

En l'actualitat l'equip de govern valora l'opció d'ampliar la instal·lació de plaques fotovoltaiques a altres edificis municipals en els quals les dependències permeten la seua ubicació per a subministrar el major volum d'energia a veïnat, empreses o comerços sempre que el pla nacional ‘Más seguridad energética’ ho permeta.

A més de reduir la despesa energètica en habitatges, el projecte reconeix també la vocació mediambiental en disminuir les emissions de CO₂ de la localitat i combatre el canvi climàtic, d'acord amb la resta d'iniciatives municipals enfocades cap a l'eficiència energètica. La substitució de l'enllumenat led a la platja o la instal·lació de punts de càrrega per a patinets elèctrics en diferents punts de la localitat són alguns d'aquests projectes.