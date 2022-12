Además de por sus muchos encantos un buen plan para visitar también la capital de l'Alcalatén estas Navidades es la exposición de las obras finalistas de su Concurso Internacional de Cerámica CICA 2022, sin duda uno de los certámenes más relevantes del mundo de cerámica contemporánea.

Hasta el 30 de diciembre se puede disfrutar en el Museo de Cerámica de l'Alcora de las obras finalistas de la 41 edición.

Estos prestigiosos premios cerámicos ponen en valor el gran trabajo del Museo de Cerámica y el Ayuntamiento alcorino, que complementa la mejor cerámica contemporánea con su colecció artística de la época del siglo XVIII. Es el emblema del museo en homenaje a que el Conde de Aranda convirtió en universal la loza alcorina desde que en 1727 instauró en l'Alcora la Real Fábrica, la primera industria de estas características de España, que se está rehabilitando y poniendo en valor por parte del Ayuntamiento, instituciones, entidades como la Caixa Rural y el sector empresarial en un proyecto que se pretende que esté culminado en el 2027 cuando la histórica manufactura cumpla los 300 años.

“EL CICA ha seguido a lo largo de cuatro décadas una trayectoria ciertamente notable. Desde sus inicios en 1981 (convocado entonces con carácter nacional) ha sabido adaptarse a los tiempos y evolucionar a la par que lo hacía el sector cerámico artístico”.

Premios

En esta edición se ha incrementado el importe de los premios, que suman 18.000 euros, 1.400 más que en las últimas ediciones. Los principales premios de este año fueron el dotado con 7.000 euros y patrocinado por el Ayuntamiento de l’Alcora, para la obra The ripple of the spring, del ceramista taiwanés Cheng Chung Yu.

El segundo, dotado con 5.000 y patrocinado por la Diputación de Castellón, que también viaja hasta Taiwan, con la obra galardonada es Maybe-Sometime - Never Event, de Julien Tang.

Por último, el tercer galardón, dotado con 3.000 y patrocinado por el General del Aire Federico Michavila, ha sido concedido al reconocido ceramista y profesor de origen peruano Christopher Davis Benavides, de Wisconsin (Estados Unidos), por su obra Chimeneas despobladas.

Tres obras que, sin duda, enriquecen los fondos de la colección de cerámica contemporánea del Museo de Cerámica de l’Alcora y que, junto con las otras 30 participantes en la exposición, ejemplifican el potencial de la cerámica como soporte infinito para la expresividad artística.

En la exposición que permanecerá abierta hasta el 30 de diciembre, falta por decidir el Premio del Público que patrocina la Caixa Rural alcorina con otro premio de 3.000 euros.

De entre las inscripciones recibidas de numerosos países de todo el mundo , una Comisión Técnica designada por el Ayuntamiento seleccionó las obras finalistas, atendiendo a criterios como la calidad y originalidad de las obras presentadas, sus características técnicas o su aportación al conjunto de la exposición de obras finalistas.

Además de exponerse las obras en el museo, como manifiesta su director Eladi Grangel, se llevan a cabo otras actividades paralelas en la Real Fábrica, talleres, demostraciones y charlas. “La finalidad es que la exposición de obras finalistas sea el centro de una serie de acciones relacionadas con la cerámica contemporánea.

Cabe destacar que el Concurso Internacional de Cerámica es el núcleo a partir del cual se ha constituido la colección de cerámica contemporánea que se exhibe de manera permanente en el Museu de Ceràmica, considerada como una de las más completas del país.