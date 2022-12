La pasarela del Cervol mantiene su ubicación en Vinaròs pese al recelo de la oposición

No habrá comisión de investigación en Vinaròs sobre la pasarela ciclopeatonal del Cervol, como exigía el PP local. El pleno, con el voto de calidad de la alcaldía, lo ha desestimado este lunes por la mañana con los no del PSPV-PSOE, Compromís y el edil no adscrito (nueve votos), los sí de PP, PVI y Cs (otros nueve) y la abstención de TSV-Podem (tres).

Ha sido una sesión extraordinaria solicitada por los populares en la que pedían esta comisión para analizar los retrasos en la ejecución del proyecto, sus causas y la responsabilidad de los integrantes del equipo de gobierno (PSPV y Compromís). Ha tenido lugar a las ocho de la mañana (horario criticado por el PP, ya que consideran que ha sido «para evitar que los vinarocenses se enteraran») y ha durado casi dos horas. Ha dejado algo en claro. Que la ubicación inicial de la pasarela se mantiene al haber realizado la empresa correcciones técnicas para no dañar la estación de bombeo de aguas residuales de la Epsar y que no se va a trasladar 10 metros hacia al mar, como en muchos informes técnicos se recomendaba (advirtiendo que hay posibilidad de riesgos medioambientales). Defensa del alcalde El alcalde, Guillem Alsina, lo aclaró. «Los informes avisan de las dificultades técnicas de la actual ubicación, pero la adjudicataria ha presentado las correcciones técnicas y el último informe de la Epsar las considera adecuadas si se cumplen. Respecto a Costas, tenemos claro que no permitirá un cambio hacia el mar», alegó. Y añadió que la cuestión es clara: «Si modificamos su emplazamiento, la pasarela tendrá un retraso en la tramitación de Costas, que dificultará su construcción en los plazos previstos» (la estimación inicial era que las obras estuviesen acabadas en otoño del 2023). «Se ha buscado una solución y empresa y Epsar han alcanzado un acuerdo. No hay mucho más que hablar», dijo. Desconfianza Hubo dudas planteadas por la oposición que se quedaron en el tintero. Una de ellas fue la elevada por el portavoz del PP, Juan Amat, que insistió en conocer «por qué el equipo de gobierno ha solicitado una autorización de dominio público marítimo-terrestre a Costas para construir la pasarela sin haberle informado de los riesgos ecológicos que advierten los técnicos». El PP, el PVI y Cs insistieron en que el bipartito les ha estado ocultando durante casi un año todas las dificultades técnicas del plan, sus riesgos medioambientales y la propuesta de cambio de localización por parte de los técnicos. Alsina asumió como «error propio» no haber informado a la oposición «al entender que era algo técnico». «En ningún momento hemos tenido voluntad de ocultar ningún tipo de información», aseguró.