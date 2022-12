Un año del 'corderogate' en Vinaròs: un regalo en forma de cabeza de cordero que se cargó un pacto de gobierno

Sucedió el 21 de diciembre del 2021. Fue el regalo de un amigo invisible que rompió el equipo de gobierno de Vinaròs que formaban PSPV y TSV. Tras el pleno ordinario de diciembre, los concejales de ambos partidos decidieron darse estos regalos en las dependencias municipales para afianzar su compañerismo, que había sufrido varias crisis anteriores. Pero nada más lejos de la realidad.

El regalo que el socialista José Chaler, entonces concejal de Urbanismo y Deportes, dio a su compañera de gobierno, Anna Fibla, líder de Totes i tots som Vinaròs (TSV) y concejala de Cultura y Patrimonio, la disgustó tanto que abrió una brecha insalvable entre ambos partidos. Se trataba de una caja con un cartel prometedor: Producto de proximidad. «Al leerlo pensé que sería un buen detalle», dijo entonces Fibla. Pero al abrirlo, vio que contenía una cabeza de cordero, ojos, vísceras y fruta y verdura podrida.

El enfado de Fibla y sus compañeros de partido fue tal que al día siguiente fijaron una asamblea en el seno de TSV. Posteriormente, convocaron una rueda de prensa a la que asistió la diputada en el Congreso por Castellón, Marisa Saavedra, y otros compañeros de formación, en la que solicitaron el cese o la dimisión de Chaler o romperían el pacto de gobierno.

Poco después compareció Chaler, que puso su cargo a disposición del PSPV y explicó que su regalo fue «una gorra de terciopelo y una caja de frutas y verduras ligeramente deteriorados, así como productos de casquería envasados al vacío», y mostró una foto a gran tamaño de esa caja en la que, sin embargo, solo se observan claramente las verduras. Reconoció que no fue un obsequio acertado. Asimismo, destacó que para disculparse envió a Fibla varios mensajes, sin que obtuviera respuesta de la concejala.

19 de enero: Chaler dimite, pero el pacto igual se rompe

Después de varias reuniones de las ejecutivas para salvar el pacto, que no llegaron a ningún entente, al final Chaler dimitió el 19 de enero, «por la pérdida de confianza hacia su persona del grupo municipal». No fue una fecha al azar. El PP de Vinaròs había solicitado un pleno extraordinario para presentar una moción de reprobación al propio Chaler y al alcalde, Guillem Alsina, por los hechos. Debía celebrarse ese día por la tarde y eso desencadenó por la mañana varias decisiones.

Pero la dimisión de Chaler no volvió a sellar el acuerdo entre ambos partidos, ya que desencadenó precisamente su ruptura. Tan solo minutos después de la comparencia de Chaler, el alcalde convocó a los medios y, por sorpresa, anunció el cese como edila de Cultura y Patrimonio y segunda teniente de alcalde a Anna Fibla, «por falta de confianza».

Y momentos después de la comparecencia del alcalde, los tres ediles de Totes i tots som Vinaròs anunciaron que pasaban a la oposición. Por la tarde, se celebró el pleno de reprobación solicitado por el PP, cuya moción fue aprobada con los votos a favor de PP, PVI y TSV, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de PSPV y Compromís. Con el gobierno roto, días después compareció Fibla para explicar su versión sobre todo lo ocurrido y el secretario local del PSPV, Edu Barberá, la acusó de mentir.

24 de enero: Reestructuración del organigrama municipal

Una semana después, el alcalde convocó a los medios de comunicación para presentar el nuevo organigrama municipal. La dimisión de Chaler y el pase de los tres concejales de TSV a la oposición propiciaron una profunda reestructuración del nuevo equipo de gobierno, con un reparto de concejalías entre los 8 miembros que lo componen. Compromís obtuvo más relevancia y asumió las concejalías de Fiestas, Juventud y Comercio, y la segunda tenencia de alcaldía. En sustitución de Chaler, entró la siguiente en la lista del PSPV, Amalia Cabos, quinta teniente de alcalde y edila de Bienestar Social. Días después, Hugo Romero (TSV) dejó su cargo como edil alegando motivos personales.

21 de diciembre: Así están las cosas hoy, un año después

Actualmente, Chaler sigue fuera del gobierno, pero continúa formando parte de la ejecutiva local socialista y no se descarta que esté en las próximas listas a las elecciones; Fibla continúa como concejala pero no seguirá en la política local

Cuando se cumple un año de esta crisis de gobierno, José Chaler sigue fuera del gobierno, pero continúa formando parte de la ejecutiva local socialista y no se descarta que esté en las próximas listas del PSPV local a las elecciones municipales. Ya lo dijo en la rueda de prensa de su dimisión como edil: “Para mí esto no es un punto y final sino un punto y seguido. A partir de ahora continuaré haciendo lo que me gusta, que es intentar mejorar la vida de la gente, desde el papel que el partido crea conveniente que pueda ser más útil y empezar a trabajar por ganar las próximas elecciones”, señaló.

Anna Fibla, por su parte, sigue como concejala de TSV, pero no va a continuar en la política local. En los últimos meses, ha sido relevada en la portavocía del grupo municipal por la que ya está confirmado que será la pròxima candidata a la alcaldia por TSV, Cecilia Pastor.

En cuanto al funcionamiento del gobierno en minoría PSPV-Compromís, se ha llegado a acuerdos para aprobaciones de importancia en los plenos con el apoyo, en varias ocasiones, del concejal de Ciudadanos, el edil no adscrito y también TSV. Mucho más críticos con la gestión del gobierno local se han mostrado PP y PVI.

Un pacto que había sufrido varias crisis anteriores

Hay que destacar que el pacto entre PSPV y TSV había sufrido varias crisis durante esta legislatura. Y el regalo del amigo invisible fue la gota que colmó el vaso. La principal brecha se abrió a principios de 2020 durante la rueda de prensa de presentación del proyecto de los multicines en el entorno del centro comercial Portal del Mediterráneo (multicines que al final han sido descartados cuando la obra ya estaba avanzada). En esa comparecencia, Fibla fue excluida por sus socios socialistas, a pesar de haber acudido a esta presentación. Entonces, la líder de TSV señaló sentirse ninguneada y calificó el hecho de “muy grave”, y aunque aceptó las disculpas posteriores, hubo una tensa reunión entre las ejecutivas de ambos partidos y la relación entre los dos socios de gobierno ya nunca fue la misma.

TSV pidió entonces mejorar el acuerdo al que llegaron ambos partidos tras las elecciones, y solicitaron una revisión del pacto que exigiera incluir un protocolo de actuaciones y un seguimiento del mismo por parte de las ejecutivas de ambas formaciones. Desde TSV se aseguró también en algunas ocasiones que no recibían la información de todo lo que pasaba en el Ayuntamiento, y que los socialistas los excluían en ocasiones en la toma de decisiones. “No ha habido diálogo ni comunicación en estos dos años y medio”, llegó a asegurar Fibla.

El desarrollo del polígono industrial fue otro de los desencuentros, en este caso de discrepancia política, entre ambas formaciones. Mientras los socialistas eran partidarios de reactivar las gestiones que permitieran desbloquear y hacer efectivo el suelo de esta área industrial en su primera fase, desde TSV consideran que el dinero que ha costado este proyecto aun no desarrollado pudiera haberse invertido en otros equipamientos y no en unos terrenos con alto valor medioambiental y apuestan por dotar el lugar de valor paisajístico y cultural, al ser un entorno con casetas de piedra en seco y especies en peligro de extinción. Esta discrepancia se vio reflejada en las votaciones del pleno de febrero de 2020, tan solo unos días después del desencuentro entre ambos partidos debido a los multicines.

Este jueves pleno... pero sin amigo invisible

Este jueves se celebrará el pleno ordinario de diciembre con la macabra efeméride muy latente, y con una oposición que seguramente no podrá evitar recordárselo al gobierno. Eso sí, este año, no habrá regalos del amigo invisible tras la sesión entre los miembros del equipo de gobierno.