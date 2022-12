La XXX Festa de la Carxofa retrà homenatge a l’agricultora Vicenta Calvet Gellida (Benicarló, 1958). Així ho ha anunciat la regidora d’Agricultura, Inma Díaz, que ha destacat que Vicenta Calvet «representa a la perfecció el paper fonamental que les dones benicarlandes han desenvolupat al camp al llarg de les últimes generacions».

«La presència de dones —ha recordat la regidora— és un dels trets que ens identifica com a sector primari, i el fet d’atorgar-li a una dona aquest reconeixement és un pas més en favor de la igualtat en un sector tradicionalment liderat pels homes».

Vicenta Calvet és filla i neta de llauradors i dirigeix les terres de la família des de fa més de 40 anys.

És un exemple de persona que viu plenament la dedicació al camp i un referent com a dona que, com tantes altres, ha hagut de conciliar la vida laboral i la vida familiar en un àmbit on el treball de la dona ha estat escassament reconegut.

Trajectòria professional

Ja de ben menuda va començar a desenvolupar algunes tasques a les terres familiars i posteriorment va anar assumint més responsabilitats en la gestió i producció dels cultius, bàsicament carxofes, coliflors, bròquils, enciams, tomates, cebes... Vicenta ha complementat durant més de 30 anys el seu treball al camp amb la venda de les collites al Mercat d’Abastos de Castelló i també al Mercat d’Ulldecona.

Al llarg de la seua trajectòria professional, Vicenta treballar colze a colze amb el seu marit, el també llaurador Joan Brusca, que va ser durant 7 anys secretari general de la Unió de Llauradors fins a la seua mort prematura, el 2008.

Vicenta Calvet rebrà el reconeixement de l’Ajuntament en el sopar de gala que es durà a terme el proper 27 de gener en el marc de la XXX Festa de la Carxofa.