Cuando parecía que la crisis interna del PSPV-PSOE de Benicarló (gobierna con mayoría absoluta) estaba algo más apaciguada tras la renuncia en septiembre del exconcejal Román Sánchez, como consecuencia de sus discrepancias con la alcaldesa, Xaro Miralles, otra edila anunció por sus redes sociales horas antes de Nochebuena que dejaba el cargo. Es la segunda dimisión en el seno del ejecutivo local en tres meses.

Se trata de la ya exconcejala de Medio Ambiente, Participación Ciudadana y Servicios Lingüísticos, Filo Agut, que anunció a través de su cuenta de Facebook que presentaba su dimisión y se retiraba de la vida política. «Me habría gustado acabar la legislatura, pero no se dan las circunstancias ni tengo el apoyo necesario para hacerlo», explicó la edila, que llevaba en el cargo desde el principio de la pasada legislatura (2015).

A pesar de señalar de forma indirecta a la alcaldesa, la propia Miralles publicó un mensaje en la misma red social en el que agradeció su labor durante estos años. «Has hecho un buen trabajo en esta legislatura al frente de Medio Ambiente», compartió, y enumeró algunos de los «proyectos importantes» en los que ha avanzado la ciudad gracias a su gestión, como «el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de escombros, el plan local de residuos, las campañas de recogida selectiva, el Benicarló pel clima o los presupuestos participativos», entre otros.

Última foto en su cargo

Se da la casualidad de que uno de los últimos posts del Ayuntamiento en Facebook fue precisamente un asunto de la cartera de Agut (la renovación del convenio con una asociación animalista), en cuya foto edila y alcaldesa aparecían juntas. Pocos imaginaban (al menos a nivel externo) que sería su última imagen pública como concejala.

Agut sigue el camino que tomó Román Sánchez a mediados de septiembre, lo que evidencia que esta brecha en el seno de los socialistas benicarlandos sigue bien abierta a menos de medio año para las elecciones. La renuncia de Sánchez llegó después de muchos meses convulsos, de la que el punto de partida fue la remodelación del equipo de gobierno que hizo la alcaldesa en enero, en la que quitó Urbanismo al entonces concejal para asumir ella esa parcela.

Además de animar a su excompañera de gobierno, Sánchez aprovechó la dimisión de Agut para meter baza. «Demasiado has aguantado el menosprecio de los mediocres, al cual has respondido con tu trabajo honesto y educado. Los has puesto en evidencia y eso nunca lo perdonarán», publicó también a través de Facebook.