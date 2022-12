L’Ajuntament de Benicarló ha adjudicat a l’empresa Pavasal les obres d’adequació del pàrquing del carrer de Joan Carles I que donarà servei als clients del mercat de la localitat. Els treballs començaran al mes de gener i serviran per a habilitar fins a 67 places d’aparcament, de manera que es cobriran les necessitats d’estacionament d’aquestes instal·lacions.

Els treballs, que tindran un termini d’execució de dos mesos des de la firma de l’acta de comprovació de replanteig, inclouran l’enderrocament dels murs exteriors del solar, la pavimentació dels 1.500 metres quadrats de superfície de la parcel·la i la construcció d’un mur interior per a separar el pàrquing de les propietats privades que es troben a l’interior. A més, s’enderrocaran també algunes edificacions interiors i se soterrarà el cablejat elèctric.

Paral·lelament, també s’ha adjudicat a la mateixa empresa el segon lot de les obres de remodelació de la plaça del Mercat, que en una primera licitació havien quedat desertes. Els treballs es corresponen amb els acabats i l’equipament urbà de tot l’entorn.

Satisfacció pels avanços

L’alcaldessa, Xaro Miralles, ha expressat aquesta setmana la seua satisfacció per l’adjudicació tant de l’adequació del pàrquing com del segon lot de les obres del Mercat i ha reiterat «el compromís de l’equip de govern amb la revitalització tota la zona centre». Miralles subratlla que «amb les obres no només millorarà la imatge del Mercat sinó que es potenciarà el seu paper com a peça clau en el desenvolupament de la ciutat».

Les obres d’adequació del pàrquing s’han adjudicat per 147.901,46 euros, mentre que el cost del segon lot de les obres del Mercat és de 136.915,13 euros.