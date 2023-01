Savia nueva en Compromís para defender y asaltar grandes plazas en las elecciones en Castellón

Con la puesta de largo el lunes de Nuria Isern como alcaldable en Benicarló, Compromís presenta una nueva cara rumbo a las elecciones municipales. La formación está renovando algunos de sus cabezas de lista en municipios estratégicos de la provincia para refrescar ideas y agitar el árbol con el fin de superar, pero, sobre todo, no perder a su electorado.

El denominador común de estas incorporaciones es que la mayoría de los nuevos candidatos es gente mayoritariamente joven que hasta ahora no tenía experiencia en la vida política.

Así, si la flamante aspirante en Benicarló (sucede a Marta Escudero al frente de la agrupación local) es maquilladora multidisciplinar y no había ocupado ningún cargo político, en Almassora el nuevo candidato ha sido toda una sorpresa. Maestro de educación física de profesión, Julià Gómez encabezará la lista y será finalmente quien concurrirá a los próximos comicios y no Diana Belliure, la favorita en todas las quinielas, que ahora pasa a ser la número 2.

Listón muy alto en Betxí: una mayoría absoluta

La que también debutará como alcaldable, en este caso en Betxí, es Carla Nebot. A sus 30 años, esta licenciada en Historia y en estos momentos autónoma es, de todos los candidatos que se presenten en Castellón con las siglas de Compromís, la que tiene el reto más grande por delante. No en vano, si en los anteriores municipios la formación no está en el gobierno, Betxí es para Compromís su gran bastión en la provincia, gracias a la gestión de Alfred Remolar, que tras 12 años consecutivos como alcalde y encadenar tres mayorías absolutas, no se presentará a la reelección. El listón, sin duda, está muy alto para su sucesora.

Otra mujer que también concurrirá por primera vez como alcaldable a las elecciones es Paula Mateos, que coge el testigo de Joan Bonet en Compromís per Benicàssim. Licenciada en Comunicación y directora de una academia de Castelló, ya formaba parte en la anterior candidatura del 2019 como número cuatro, pero ahora será la cabeza de lista.

Municipios en los que Compromís forma parte del gobierno

Del resto de grandes municipios, en aquellos en los que Compromís forma parte del ejecutivo local no habrá demasiados cambios de caras para dar continuidad a lo trabajado hasta la fecha. Dentro de los casos en los que gobierna (no como fuerza dominante), Ignasi Garcia repetirá en Castelló, Fernando Daròs también volverá como punta de lanza en la Vall d’Uixó y Vicent Granel hará lo propio en Burriana. En Vinaròs, todo apunta a que Paula Cerdà será ahora la número 1 de la lista y en Nules, donde la formación está en el ejecutivo a través de la confluencia Més Nules (junto a EU), falta todavía por decidir si repetirán esa alianza de izquierdas.

Otras localidades

Otras plazas claves son Vila-real, donde Maria Fajardo encabezará la agrupación local; Onda, en la que Rubén Sánchez tiene todas las papeletas de liderar la candidatura al no estar ya el anterior número 1, Lluis Pastor; l’Alcora (a través del nombre Més l’Alcora), en la que Agustín Chiva se presume que será el alcaldable tras la salida del exalcalde Víctor Garcia rumbo a la Conselleria de Educación después de las últimas elecciones; Peñíscola, donde Juan Marcos Bayarri es el que se postula a seguir; u Orpesa, con Eric Traver en liza. En Moncofa y Almenara, Rafa Segarra y Quique Castelló ya han confirmado que repetirán, respectivamente.

Los que también se presentan a la reelección son dos de los hombres de confianza para Compromís en la provincia, como el alcalde de Borriol, Hèctor Ramos; y el de Vistabella, Jordi Alcon. El objetivo no es otro que revalidar de nuevo ambas varas de mando.