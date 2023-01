Santa Magdalena ha celebrat aquest migdia la tradicional entrada del pi de les Quintes i els Quintos enmig d'una gran expectació, ja que a més dels habitants de la població, són nombroses les persones de tota la comarca que cada any assisteixen a aquest esdeveniment, amb el qual arranquen els actes de la festivitat de Sant Antoni.

La iniciativa, que va partir fa ja uns anys d'un grup d'amics, ha aconseguit el suport d'un bon nombre d'aficionats al cavall, que s'han sumat a aquest projecte de recuperació d'una tradició que és el cos central de la foguera de Sant Antoni. En l'entrada d'enguany ha participat la Colla de Dolçainers i Tabaleters, Polpís, que obria una àmplia comitiva, composta per un bon nombre de cavallistes, així com els Quintos i les Quintes, que són l'ànima de la festa.

A les 09:00 hores ha tingut lloc la concentració de cavalls per a anar a buscar el pi, no sense abans celebrar un esmorzar de pa i porta en l'ermita de Sant Vicent. Després, s'ha celebrat l'entrada, tirada per cavalls discorrent pels principals carrers del nucli urbà i finalitzant el seu recorregut en la plaça Espanya, lloc en el qual el dia 16 de gener es plantarà i cremarà la foguera de Sant Antoni.